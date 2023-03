Riprende il campionato, l’Udinese sa come si fa dopo la sosta

C’è una lente speciale, un filtro chiamato sosta-campionato sotto al quale si possono riconoscere alcune parti costituenti del Dna di una squadra. Perché è anche da come si riprende un cammino dopo una sosta che si possono interpretare alcuni aspetti essenziali, fino a qualificarne il lavoro svolto proprio lontano dalla competizione.

La premessa serve per introdurci al tema e a quella specialissima graduatoria legata alle sole partite giocate dopo le soste, nella quale l’Udinese non sfigura affatto.

Anzi, i bianconeri friulani sono solo alle spalle di Juventus, Milan e Roma (sempre vincenti alla ripresa) e in compagnia di Atalanta, Monza e Lecce, le altre tre compagini che proprio come i bianconeri non sono mai state sconfitte e contano una vittoria e un pareggio.

Per la Zebretta fanno testo il blitz di Verona (1-2) che arrivò lunedì 3 ottobre al Bentegodi, e andò a completare il filotto di sei vittorie consecutive che neanche la sosta era quindi riusciti a fermare, e l’1-1 con l’Empoli dello scorso 4 gennaio, alla ripresa del campionato post Mondiale.

Proprio l’evento qatariota è stato il grande asteroide piombato sul campionato, visto che ha creato un buco enorme rappresentato dai quasi due mesi d’interruzione tra dal 12 novembre e i primi dell’anno. Un inedito certo, ma anche un paradosso se consideriamo che a differenza delle scorse stagioni il campionato si è fermato sì a lungo, ma solo per due volte.

Domenica a Bologna, infatti, la Serie A riprenderà solo per la terza volta in stagione, esattamente la metà delle sei soste nell’edizione 2021-’22. Inevitabile il confronto col recente passato, ma prima va ricordato che il Bologna è, assieme alla Salernitana, l’unica che ha sempre perso alla ripresa del campionato. È successo entrambe le volte in trasferta, contro Juventus (3-0) e Roma (1-0).

Insomma, al Dall’Ara ci sarà una specie di testa-coda, a vederla sempre con questa lente. E non sarà neanche una novità, visto che lo scorso campionato la sfida segnò la ripresa dopo la seconda sosta, e al Friuli finì 1-1 con Beto a rispondere a Musa Barrow.

Quella era ancora l’Udinese di Luca Gotti, la stessa che aveva ripreso con la vittoria di La Spezia (0-1, gol di Samardzic) dopo la prima sosta. Con Gotti arrivò anche la sconfitta col Toro per 2-1 dopo il terzo stop per le nazionali.

Fu invece con Gabriele Cioffi che la Zebretta riprese a gennaio con il 2-6 con l’Atalanta, inficiato dai casi Covid, vincendo poi le successive due riprese al Friuli col Torino, battuto 2-0, e col Cagliari, subissato dal 5-1 datato il 3 aprile 2022, esattamente un anno fa. Pronti dunque a ripartire, perché poi non ci si fermerà più fino al 4 giugno.