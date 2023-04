C’è Gesteco-Urania: la seconda fase parte con un big match

Gesteco, si torna a fare sul serio. Finito è infatti il tempo dei preparativi, dei match senza peso: conterà eccome, dunque, l’incontro fissato per le Eagles stasera, dalle ore 20, di fronte all’Urania Milano, prima giornata della seconda fase. Fra le mura del PalaGesteco, si sfideranno due squadre che, sulla griglia di partenza del Girone Blu, occupano il primo posto con sei punti ereditati dalla scorsa regular season.

Sarà big match, quindi: da un lato i ducali padroni di casa, dall’altro la banda Villa, reduce dal funambolico successo ottenuto in rimonta su Torino, in trasferta (91-94).

LA VOCE DEI GIALLOBLU

E proprio da questa prova di forza dei Wildcats, ora in striscia positiva da quattro turni, inizia l’analisi pre-partita firmata coach Stefano Pillastrini: «Incontreremo una squadra in grande forma, che tra l’altro viene da una partita vinta su un campo tra i più difficili dell’intero campionato qual è Torino». Ventidue i punti segnati, per l’occasione, dall’ex Apu Andrea Amato, fra i più in luce, quest’anno, sul fronte, non troppo nutrito, dei biancoblu.

«Milano – ha proseguito allora il tecnico gialloblu – è una formazione con grande talento tra i singoli, ma con una rotazione molto corta: questo fa sì che i giocatori siano in fiducia. I lombardi arriveranno a Cividale con la voglia di strapparci i due punti, ma noi ci stiamo preparando a dovere e stiamo cercando di farci trovare al completo».

Il riferimento, nello specifico, è al rientrante Redivo, a caccia della miglior forma dopo i forfait delle ultime due partite.

«Dovremo produrre una prestazione memorabile», la conclusione, solenne del coach. «Sarà la prima volta che li affrontiamo quest’anno – ha aggiunto poi Aristide Mouaha, facendosi portavoce dello spogliatoio ducale –, quindi non sappiamo cosa aspettarci. Noi comunque siamo concentrati su noi stessi, vogliamo tornare a essere la solita squadra che non si accontenta mai, sempre affamata».

MATCH AL CIOCCOLATO

Fame in campo, gola sugli spalti: a metà incontro, infatti, verranno estratti i vincitori della lotteria Eagles x Progettoautismo Fvg: in palio, coi biglietti acquistabili in Club House (dalle 19, fino a esaurimento), due uova di cioccolato con sorpresa griffata Ueb al loro interno. Biglietterie e cancelli del PalaGesteco aperti dalle 19. Diretta del match su Lnp Pass; differita su Telefriuli.