Il rischio di giocare senza un obiettivo

Posch al secondo minuto, Moro al 12’ sotto la curva dei 1.500 tifosi bianconeri arrivati dal Friuli.

Due gol e tutti a casa, Thiago Motta che se la ride in panchina per la beneficiata insperata e via. Il mezzogiorno da incubo per l’Udinese arriva quando meno te l’aspetti. Mai la banda di Sottil aveva iniziato una partita così.

Certo, i gol presi a freddo sono nel Dna, ma una “bambola” di tal fatta non era stata mai presa. Motivi? Primo: lasci tirare un giocatore dal limite? Che poi quella traiettoria da SuperTele non era proprio all’incrocio dei pali....Due: prendi gol e che fai? Perseveri concedendo ai rivali spazi e ripartenze. Tre (come le tre pappine prese, l’ultima “ovviamente” a inizio ripresa), tatticamente fondamentale.

Non c’era Walace e senza la fisicità e lo “scudo” del brasiliano è un’altra Udinese.

Quattro. Sì c’è un quarto motivo che, triste ma così, rende meno amara la sconfitta anche ai 1.500 appollaiatisi dal Friuli sotto la Basilica di San Luca e che hanno cantato fino al 90’: giocando senza altri obiettivi che una salvezza meritatamente in tasca da inizio ottobre il rischio è questo.

Il punto è: qual è l’obiettivo dell’Udinese? Almeno facciano giocare il ragazzino Pafundi. “Meditate gente, meditate”, diceva Renzo Arbore negli anni ’80 in un noto spot