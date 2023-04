Pordenone col freno a mano tirato, addio serie B diretta

PORDENONE. Uno scialbo pareggio 0-0 a Busto Arsizio contro la Pro Patria pone fine alle residue speranze, per il Pordenone calcio, di tornare in serie B senza dover sperare nella lotteria dei playout.



I neroverdi, non riuscendo a violare la porta dei padroni di casa, sono stati superati al secondo posto dalla Pro Sesto, vedendo la capolista Feralpi Salò, vittoriosa sul terreno della Juventus Next gen, involarsi con 6 punti di vantaggio e scontro diretto a favore a tre giornate dalla fine della stagione regolare.



Poco da salvare per il Pordenone di oggi, con l’undici di mister Stefani chiamato a ricompattarsi per chiudere al meglio gli ultimi 270 minuti e sperare in un miracolo nella lotteria dei playoff: centrare un ritorno nella categoria cadetta che oggi, alla luce del gioco offensivo espresso e del valore delle avversarie anche degli altri gironi, appare davvero difficile.

SERIE C - GIRONE A - 35 GIORNATA - 02/04 Albinoleffe - Mantova 0-2 Juventus NG - Feralpisalò 1-3 Novara - Pergolettese 1-2 Padova - Sangiuliano 2-0 Pro Patria -

Pordenone 0-0 Pro Sesto - Virtusvecomp V. 2-1 Pro Vercelli - Arzignano V. 1-0 Renate - Lecco domani Triestina - Piacenza 1-1 Vicenza - Trento 2-0

CLASSIFICA: Feralpisalò 65 punti; Pro Sesto 60;

Pordenone 59; Lecco 55; Vicenza 54; Virtus Verona 51; Padova 50; Renate, Arzignano 49; Novara 48; Pergolettese 47; Juventus Next Gen, Pro Patria 46; Trento, Pro Vercelli 42; Sangiuliano 41; Mantova 39; Albinoleffe 37; Triestina 35; Piacenza 31.

PROSSIMO TURNO - 36 GIORNATA - 08/04 Arzignano V. - Novara Feralpisalò - Triestina Lecco - Pro Patria Mantova - Renate Pergolettese - Vicenza Piacenza - Pro Sesto

Pordenone - Pro Vercelli Sangiuliano - Juventus NG Trento - Padova Virtusvecomp V. - Albinoleffe