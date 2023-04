Udinese, dopo la batosta di Bologna la promessa di Masina: “Reagiremo”

Quando ne prendi tre (a zero), la voglia di parlare non è mai tanta. Figuriamoci quando allenatore – abituato a metterci la faccia per contratto, o regolamento, fate un po’ voi – è anche squalificato e bisogna quasi tirare il dado all’interno dello spogliatoio per mandare avanti il prescelto. Niente vice sullo scranno nel dopo-partita: il rito delle domande è stato risparmiato a Gianluca Cristaldi, il braccio destro di Sottil che ieri l’ha sostituito in panchina come titolare.

La “contraerea” societaria preferisce disinnescare gli imbarazzi di Cristaldi affidando il compito di portavoce ad Adam Masina, l’ex applaudito dai suoi vecchi tifosi al momento dell’ingresso in campo. Lui che si dichiara emozionato per il ritorno a casa: « Quando mi sono infortunato e operato al ginocchio a settembre ho guardato la data di questa partita sul calendario e mi sono detto che l’obiettivo era giocarla».

Lui che ha un pensiero subito dopo sui tifosi bianconeri arrivati in gran numero: «È stato un piacere vedere quello spicchio della curva San Luca gremito».

Udinese travolta e scavalcata dal Bologna 02 Aprile 2023 La partita

Sensazioni

Da lì alle prime riflessioni sulla partita il passo è breve e Masina si conferma essere un potenziale capitano, anche se la fascia ieri era al braccio del “Tucu” Pereyra. L’altra parte non è soltanto una “striscia di stoffa” che determina il peso specifico di un giocatore all’interno di uno spogliatoio.

«Non siamo contenti dello spettacolo che abbiamo offerto ai nostri tifosi – racconta senza troppi giri di parole –. Ora dovremo analizzare attentamente questa battuta d’arresto per tornare subito sui nostri standard». Autocritica prima di tutto.

Andamento

Gli episodi hanno segnato la partita, incidendo in modo indelebile sul risultato. «Sicuramente l’inizio in salita ci ha penalizzato – ha confermato Masina –, visto che così il piano partita è saltato immediatamente. Ma non è tutto lì. Dobbiamo analizzare le nostre colpe, perché dopo la prima rete abbiamo reagito, ma il Bologna ha trovato subito il secondo gol. Le nostre occasoni? Ne abbiamo avute per riaprire la gara nel primo tempo, dopo aver subito la terza rete, invece, tutto è stato più difficile».

Il rischio di giocare senza un obiettivo Antonio Simeoli 02 Aprile 2023 Il commentoAntonio Simeoli

Futuro

«Reagiremo anche questa volta: il campionato è ancora lungo, ci sono ancora 30 punti in palio». All’orizzonte, nel sabato che precede la Pasqua, c’è in programma un’altra sfida con una “dirimpettaia” in classifica. «La nostra forza è sempre stata la capacità di analizzare gli errori per andare avanti, senza guardare al passato, vivendo il presente.

E il presente ci dice che dobbiamo subito preparare una nuova gara importantissima con il Monza, per noi e per i nostri tifosi. Dobbiamo apprendere dagli errori: stavolta abbiamo dovuto fare i conti con delle assenze importanti, ma questo non deve essere un alibi, perché abbiamo una rosa in grado di sopperire alle queste mancanze».