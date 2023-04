I progressi dell’Apu sempre più evidenti ma serve pure Gentile

Sofferta, cercata, voluta, meritata. La vittoria in rimonta dell’Apu Old Wild West contro l’Assigeco Piacenza ha aperto nel migliore dei modi la seconda fase del campionato e ha ribadito che questa squadra, nonostante sia sempre costretta a correre in salita non ha nessuna voglia di mollare.

Sotto di 15 punti, al quarto posto in un girone di centroclassifica, c’era il rischio di lasciarsi prendere dallo scoramento: invece la reazione di carattere ha permesso di ribaltare il risultato, esaltando il pubblico del Carnera.

IN CRESCENDO

L’Assigeco è un’avversaria rognosa, si conosce a memoria e gioca un’ottima pallacanestro. Non era affatto semplice affrontarla, specie con l’handicap di una falsa partenza (lo 0-11 iniziale) in una gara con intensità da play-off o quasi dopo tre settimane trascorse a giocare partite svuotate di significato.

L’Apu è stata brava a restare mentalmente dentro la sfida e a trovare la chiave giusta per uscire dal buco nero in cui era finita al 27’ sul 48-63. Il parziale di 42-17 che ha rovesciato il risultato come un calzino è la conferma che i progressi di squadra registrati nel derby con Cividale e visti per tre quarti di partita a Forlì (quella con Nardò è storia a parte) sono tangibili.

Monaldi ormai è una sicurezza, e non solo per le triple che realizza nei momenti chiave. Diversi giocatori sono in crescita di rendimento (su tutti Esposito e Palumbo), la difesa quando è intensa disinnesca gli attacchi avversari e genera palle recuperate per correre in contropiede.

ZONA D’OMBRA

La faccia migliore dell’Apu di domenica è coincisa con i 13’ minuti di panchina di Gentile nel momento decisivo del match, oltre che con il grande rush finale del trio d’esterni Monaldi-Briscoe-Palumbo. L’ala di Maddaloni, sia chiaro, è un giocatore di categoria superiore e non è nostra intenzione metterlo in discussione. Nessun caso, ci limitiamo a registrare questo dato oggettivo, ricordando che già con Cividale e Forlì (con “AleGent” fuori per squalifica) il gioco della squadra bianconera era stato più fluido.