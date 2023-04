La Cda vince e resta in corsa per i play-off

Trasferta durissima ma vincente quella della Cda Volley Talmassons che, nel posticipo della quarta giornata della pool promozione di A2 femminile, è tornata al successo e, con i due punti assegnati dal tie-break, è rientrata fra le prime cinque in classifica. Taborelli e compagne sono salite infatti a quota 53 e occupano proprio la quinta posizione, ultima valida per accedere agli spareggi.

Quella di Olbia è stata una gara difficile da decifrare, caratterizzata da molti errori in tutti i fondamentali da parte di entrambi i sestetti e un ritmo che spesso ha faticato a decollare. Il rammarico maggiore è per il terzo set che ha visto le ragazze in fucsia, avanti inizialmente di quattro punti (2-6), incappare in un vero e proprio black-out che ha portato le padrone di casa in vantaggio per 2-1.

A inizio gara coach Leonardo Barbieri ha optato per la consueta formazione con Eze palleggiatrice, Taborelli opposta, Milana e Rossetto bande, Caneva e Costantini centrali e De Nardi libera: il primo set si è giocato all’insegna dell’equilibrio con i due sestetti spalla a spalla fino al 17 pari, poi qualche sbavatura in ricezione delle friulane ha permesso a Olbia di conquistare un piccolo vantaggio, mantenuto fino alla fine.

Nella seconda frazione la Cda è partita con il piglio giusto (5-8) ma le olbiesi si sono fatte sotto passando in vantaggio (13-11); in questa fase del match, con Eze in affanno, a prendere in mano la squadra friulana è stata Giovanna Milana che ha trascinato le compagne e chiuso il parziale con un muro.

Perso il terzo set Talmassons ha saputo riportare la partita sui binari, dominando finalmente le avversarie e riuscendo a sfruttare i loro tanti errori. Un parziale, il quarto, senza storia (5-11, 10-21) che ha aperto alla Cda la strada del tie-break. Qualche brivido anche nella frazione decisiva: avanti 4-8 e 6-10, Rossetto e compagne hanno visto riavvicinarsi le isolane (10-12).

Taborelli, Milana e Caneva, autrici degli ultimi tre punti, hanno messo fine all’incontro tenendo accese le speranze della Cda di giocarsi il tutto per tutto nei play-off. Top scorer della gara è stata Giovanna Milana con 27 punti.