L'Udinese "scende" in classifica tra le seconde dieci

UDINE. Non è stata una sconfitta banale quella dell’Udinese a Bologna. Complici anche i risultati delle avversarie che gravitavano attorno ai bianconeri, la squadra di Sottil è uscita dalle prime dieci posizioni ed è scivolata nella colonna di destra della classifica.

All’ottavo e al nono posto a quota 40 ci sono Bologna e Fiorentina, al decimo il Torino che grazie al pareggio di Reggio Emilia con il Sassuolo aggancia a quota 38 i bianconeri, ma che, in virtù degli scontri diretti (vittoria sia all’andata che al ritorno), si ritrova davanti a Pereyra e compagni. Gli emiliani, invece, con il punto di ieri sera, restano dodicesimi a quota 37.

Rotto il ghiaccio in casa dopo sei mesi esatti con il Milan, urge trasformare il Friuli in un fortino nelle prossime due gare casalinghe con il Monza (sabato alle 12.30) e la Cremonese (domenica 23 alle 15) per restare agganciati al treno dell’ottavo posto. In mezzo l’impegnativa trasferta all’Olimpico contro la Roma.

BOTTA E RISPOSTA

A Reggio Emilia va in scena il secondo scontro diretto della giornata tra neroverdi e granata dopo quello del pomeriggio che coincideva con la finale del torneo di Viareggio vinta dal Sassuolo per 2-1. Al Mapei Stadium nel primo tempo a fare la partita è il Torino che colpisce anche una traversa con Radonjic, ma a trovare il gol sono i padroni di casa al termine di un contropiede ben orchestrato da Laurienté e Berardi e finalizzato da Pinamonti.

Nella ripresa il Sassuolo trova la rete del raddoppio con Laurienté, ma interviene il Var che annulla per un fuorigioco dell’attaccante francese. Pochi minuti dopo il Toro agguanta meritatamente il pari con un colpo di testa di Sanabria. Sull’abbrivio la squadra di Juric insiste e trova il raddoppio con Radonjic anche lui pescato in offside.

Nell’ultimo spezzone di partita a cercare di più i tre punti è il Sassuolo, ma la squadra di Dionisi non trova l’acuto che gli avrebbe regalato la quinta vittoria di fila.

EMPOLI, INCENDIO E VITTORIA

La sfida del Castellani è iniziata con un’ora di ritardo a causa di un principio d’incendio nello spogliatoio della squadra di casa verificatosi a un’ora dal fischio d’inizio. La gara si è regolarmente disputata e hanno vinto i padroni di casa grazie a un calcio di rigore trasformato da Caputo dopo l’ora di gioco.

Con questo successo i toscani si staccano ulteriormente dalla zona pericolosa portando a dodici i punti di vantaggio sulla terz’ultima. Per il Lecce, alla quinta sconfitta consecutiva, piove sul bagnato: venerdì allo stadio di Via del Mare arriva il Napoli.