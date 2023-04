Galanda sale in cattedra e intanto consiglia l’Apu: «Questione d’intensità, il potenziale è tanto»

UDINE. Un campione d’Europa per parlare di pallacanestro ai giovani talenti del mondo Apu. Mercoledì 5 aprile, alle 17.45, al palasport Carnera l’ospite d’eccezione è l’udinese Giacomo Galanda, classe 1975 e oro continentale in Azzurro nel 1999, invitato dalla società bianconera a incontrare i ragazzi delle squadre giovanili Apu Under 15 e Under 17.

Le due compagini saranno accompagnate dal responsabile scouting bianconero Andrea Melloni e da coach Gabriele Tonelli. Presente anche il direttore tecnico dell’area sportiva Apu, Alberto Martelossi, promotore dell’iniziativa.

“Gek” attualmente ricopre il ruolo di consigliere nazionale Fip, rappresentativo dei giocatori professionisti con delega a scuola e 3x3. «Con l’Apu e con il direttore tecnico Alberto Martelossi c’è un rapporto di amicizia e collaborazione – afferma Galanda – e l’invito che mi hanno rivolto è molto gradito, sarà un momento appagante e divertente al tempo stesso.

Trasmettere la mia esperienza da giocatore prima e dirigente poi, motivarli e cercare di capire le loro aspirazioni è un grande stimolo. Giocare a basket è una scelta in cui questi ragazzi credono, hanno potenzialità e margine di crescita».

Secondo Galanda questo tipo di iniziative «fanno un gran bene a tutti. A loro, a me, alla società Apu.

L’occasione è buona per lasciare dei semi, sperando che col tempo germoglino: sarebbe una bella cosa per tutto il movimento. Io abitualmente quando incontro i ragazzi amo far parlare loro.

Conosco il loro mondo, perché è vero che ho fatto esperienza da professionista ad alti livelli, ma sono partito dal minibasket (con l’Ubc, ndr) e ho proseguito la trafila nelle squadre giovanili, crescendo col sogno di diventare un giocatore.

Quello che ho col basket è un legame nato 50 anni fa e fortunatamente dura ancora, spero di trasmettere tutta la mia passione ai ragazzi che incontrerò al palasport Carnera».

Domenica scorsa “Gek” Galanda era in parterre al Carnera per seguire Apu-Assigeco. Ecco le sue impressioni: «Avevo visto l’Apu dal vivo già a Pistoia e nel derby di ritorno con Cividale.

I bianconeri hanno grandi potenzialità, vince partite come domenica con fiammate importanti, accelerando nella maniera giusta e senza fare nemmeno troppa fatica.

L’Assigeco è stata piegata con intensità e voglia di vincere. Ecco, se vuole fare strada non deve essere troppo tirata, ma deve fare ciò che ben sa coach Finetti, che ho visto decisamente sul pezzo.

Ribadisco: è tutta una questione di intensità, bisogna accendere il motore nella maniera giusta». L’importante, in buona sostanza, è trovare le chiavi giuste, perché quest’Apu ha il motore giusto per poter sfrecciare in qualsiasi momento della partita.