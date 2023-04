Pordenone, il gol è un problema

Forse può sembrare paradossale dato che la squadra, dall’alto dei suoi 51 gol segnati, ha il secondo miglior attacco del girone.

Ma è un dato fuorviante, anche perché 10 di questi centri sono arrivati nel giro di due gare nel girone d’andata.

Dunque il Pordenone, in questo finale di torneo, deve risolvere il problema del gol se vuole provare a chiudere il campionato in seconda posizione.

La squadra di Stefani segna a fatica e la partita chiusa sullo 0-0 con la Pro Patria domenica scorsa è stata l’emblema di questa difficoltà.

«Sembra un po’ spuntato», aveva detto riguardo l’undici neroverde Massimo Pavanel, ex trainer dei ramarri nonché di Triestina e Feralpisalò. Aveva ragione.

Burrai decisivo

Nell’ultimo mese, dalla sfida con la Pergolettese in avanti, i ramarri hanno segnato in 6 gare altrettanti gol. La media dice una rete a partita.

E l’unica volta in cui ne hanno realizzate due è stato contro il Piacenza, ultimo in classifica. Fa riflettere come sono arrivate da allora le marcature, quasi tutte su calcio piazzato battuto da Burrai: è successo con la “Pergo” (grazie al tocco di Candellone), con il Piacenza e con la Pro Sesto (in entrambi i casi ha battuto il portiere Ajeti).

Sui social alcuni tifosi del Pordenone hanno ironizzato, dicendo di puntare ai playoff allo 0-0 sperando poi di avere ottimi specialisti ai calci di rigore...

Cercasi bomber

Non è solo un problema legato al valore degli attaccanti, aspetto su cui la tifoseria discute da inizio stagione.

A questo gruppo manca un bomber di alto profilo della categoria. Sarebbe dovuto arrivare durante il mercato di gennaio, ma alcune circostanze (la scelta di Magnaghi di rimanere, tra le altre) non l’hanno permesso.

Non è del tutto colpa di Candellone (autore di 8 gol) o di Dubickas (capace sinora di 7 reti). È piuttosto un aspetto che riguarda la costruzione della manovra offensiva, parsa sin dalle prime battute della gestione Di Carlo poco convincente. Le due cinquine con Pergolettese e Lecco avevano illuso.

Stefani sta cercando di porre rimedio, ma per ora non basta. Adesso serve trovare idee e brillantezza là davanti, anche perché bisogna provare a conquistare il secondo posto, perso una sola giornata dopo averlo conquistato (ora alle spalle della Feralpi c’è di nuovo la Pro Sesto).

Il nodo direttore generale

Intanto da lunedì sera il Pordenone è alle prese con un altro “nodo”: l’elezione a consigliere regionale di Lucia Buna potrebbe privare la società del suo direttore generale.

Buna sta riflettendo sul da farsi, ma non è da escludere che se non subito, dalla prossima stagione il club si trovi nella condizione di sostituirla nell’importante carica dirigenziale.