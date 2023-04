Redivo: «Gesteco, si chiama passione la tua grande forza»

Si è già ambientato in Friuli, Lucio Redivo, a Cividale. La riprova nelle sue gesta con la maglia delle Eagles addosso: 18 punti all’esordio, contro Ferrara; quindi eccoli, quei 13 assist con Rimini, panoramici, sfaccettati. Geniali.

Gialloblù da febbraio, il nazionale argentino pare ormai trovarsi a suo agio nei meccanismi di coach Pillastrini. E sabato, al rientro da una distorsione alla caviglia, ne ha dato la più chiara testimonianza, rendendosi protagonista del successo di fronte all’Urania.

Innanzitutto, come sta? Era fuori da due partite, ma così non ci è parso.

«Sto molto bene. Questo grazie al lavoro fatto assieme a fisioterapisti, medici e preparatori della società. Avrei potuto rientrare prima, ma è stato meglio non rischiare.

In questo modo ho potuto svolgere un intenso lavoro fisico per cominciare questa fase a orologio al meglio».

Come procede il suo inserimento fra le aquile?

«Il gruppo è fantastico, sia dentro che fuori dal campo. Sono stato aiutato molto nell’entrare velocemente in squadra. Per questo sono grato davvero a tutti: giocatori, staff tecnico e dirigenti».

Si aspettava di avere fin da subito un impatto così importante?

«Il mio desiderio, sin dal principio, era quello di aiutare la squadra sotto ogni aspetto, in ogni modo possibile. E così ho agito.

Penso che questa sia la cosa più importante: dare il massimo facendo ciò che serve, ciò che è necessario a tutta la squadra per vincere».

Si trova bene in Friuli?

«Mi trovo davvero molto bene, le persone qui sono incredibili. Hanno una grande passione: per questa squadra e, più in generale, per questo territorio. E questo mi piace tantissimo».

Domenica sarete a Torino: gara importante, uno scontro al vertice.

«Sarà una partita molto difficile, anche perché giocheremo sul loro campo. Fra loro, i giocatori di Torino si conoscono molto bene, giocano insieme da tanto tempo. Noi dovremo giocare come se si trattasse di una finale.

D’ora in poi, in realtà, ogni partita sarà come una finale. Di fatto, i play-off sono già iniziati sabato contro Milano. Penso che questo sia il modo più giusto per affrontare le gare che ci separano dalla fine del campionato».

Viene da Bahia Blanca, un luogo che ha dato i natali a tante stelle dello sport. Quella a cui è più legato?

«Manu Ginobili, ovviamente. Quando giocava, o comunque si allenava di più, mi è capitato di condividere con lui il campo per qualche tiro: è eccezionale».