Udinese, Success è sotto osservazione: può tornare titolare contro il Monza

C’era. E anche questa è una buona notizia, vista la preparazione a singhiozzo seguita negli ultimi venti giorni da “Isacco” Success, il bronzo di Benin City spezzato (nei ritmi) da un’influenza primaverile.

Prima subito dopo la concreta prestazione contro il Milan, fatta di assist e sportellate con la difesa rossonera, poi alla vigilia della sfida di Bologna, dove il suo numero 7 non si è neppure visto.

Una iattura, considerando il tipo di partita, dove qualche “pallaccia” rilanciata dalla difesa sarebbe stata addomesticata meglio, rispetto a quello che ha fatto Beto, ancora troppo incostante spalla alla porta.

Per questo nella ripresa Andrea Sottil – costretto alla tribuna dalla squalifica – ha ordinato il cambio di modulo e di assetto offensivo, inserendo in attacco Ilija Nestorovski al fianco del portoghese, ma a quel punto la partita era già stata ampiamente ipotecata dai bolognesi che nella ripresa hanno semplicemente chiuso il conto. Per la serie: gli assenti hanno sempre ragione.

Per questo il fatto che Success abbia rifatto la propria comparsa al Bruseschi ieri è importante in vista della gara di sabato – un altro lunch match – contro il Monza.

Un’importanza accresciuta dalla risposta deludente di Florian Thauvin, il francese che non pare a proprio agio “sotto punta”, là dove giocava Gerard Deulofeu, capace di duettare in avanti con un centravanti, Beto o lo stesso Success.

L’ex marsigliese è davvero ancora lontano da poter garantire un impatto di un certo spessore in serie A: pesano i due anni sotto ritmo nel calcio messicano, ma anche la predisposizione tecnico-tattica a giostrare sulla trequarti, più che da punta aggiunta.

Ecco perché la presenza di Success nella seduta di allenamento che ha di fatto lanciato la “settimana corta” che porta alla sfida casalinga contro il Monza è confortante: il nigeriano è sotto osservazione da parte di Sottil, visto che si è allenato poco nelle ultime due settimane e ha saltato pure la partita di ripresa dopo la sosta, ma la partecipazione a tutto l’allenamento di ieri, partitella compresa, è il primo di una serie di segnali che “Isacco” dovrà fornire allo staff per ritornare da titolare sabato.

E in questa direzione si sta orientando lo stesso tecnico bianconero, considerando che già ieri è Success è stato fatto giostrare con i possibili titolari, visto che dall’altra parte si è visto all’opera Pereyra che salterà il prossimo impegno perché squalificato. Nel Monza non ci sarà invece Caprari, un’altra assenza non da poco.