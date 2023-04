Il Pordenone fa le prove generali per i play-off

Manca la matematica, alla FeralpiSalò, per festeggiare la vittoria del Girone A di Serie C e volare direttamente in cadetteria.

Una situazione che, da qualche settimana, ha fatto soffermare molti sui dettagli negativi delle prestazioni di un Pordenone partito per vincere il campionato e, ora, costretto ad accontentarsi di giocarsi le sue chance di promozione entrando nella selva dei play-off.

Nonostante ciò, la stagione dei ramarri ha evidenziato anche numerosi aspetti positivi, tra cui una solidità difensiva che, scivolone con il Novara a parte, ha permesso ai ramarri nelle ultime uscite di ottenere alcune vittorie di misura o di strappare dei pareggi importanti poiché arrivati a fronte di una fase offensiva non propriamente spumeggiante.

È vero che, alla fine, vince chi segna più dell’avversario ma, sicuramente, sapere di avere le spalle coperte in un periodo di polveri bagnate può essere una rassicurazione non da poco anche per gli attaccanti.

Oltre al fatto di non subire molto, inoltre, la linea difensiva neroverde si è rivelata anche la principale arma d’attacco dei ramarri in diverse delle ultime partite.

Arlind Ajeti è a ben sei gol in campionato, un difensore goleador che sottolinea anche con questa statistica quanto possa fare la differenza avere un elemento del genere a livello di personalità e di leadership in Serie C. Ai sei centri del difensore albanese vanno aggiunti anche i due gol di Negro, ad esempio.

Se è vero, da un lato, che il Pordenone deve risolvere un’apatia offensiva emersa in modo preoccupante nelle ultime uscite, è altrettanto vero che la squadra sembra remare unita in un’unica direzione verso lidi più rosei a livello di produzione di gol.

E una mano, di grande carattere, sta arrivando da chi i gol dovrebbe salvarli. La solidità del pacchetto arretrato, in vista della post-season, sarà fondamentale. Ai play-off, su gare a eliminazione diretta, anche una piccola imprecisione può costare carissima e non subire molto sarà fondamentale.

Contro la Pro Vercelli, sabato alle 17.30, arriverà un altro test importante per la squadra di Stefani anche in questo senso, visto che gli avversari hanno molto più da perdere rispetto al Pordenone.

La Pro è di recente tornata al successo dopo tre sconfitte consecutive e non vuole fermarsi, visto che fare altri tre punti allontanerebbe ancora di più, verosimilmente, i piemontesi dalla zona play-out, da cui ora distano solamente un punto.

La sfida del “Tognon”, al Pordenone, servirà invece tanto a livello psicologico, in casa neroverde. Nella seconda metà del torneo, i ramarri sono tornati a giocare in provincia e hanno riscosso grande entusiasmo nonostante il cambio di guida tecnica e le prestazioni altalenanti di queste ultime settimane. Una conferma della grande voglia di calcio che c’era in città.

Adesso i pordenonesi, riabbracciata la squadra della città in un impianto provinciale,vanno però riscaldati in vista dei play-off e, per farlo, servirà una vittoria convincente. Magari figlia, oltre che della solita solidità offensiva, anche di qualche gol in più del reparto avanzato.