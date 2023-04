Vecchi contro Vecchi, Torino-Gesteco è sfida padre-figlio

La sfida fra Torino e Cividale è un affare di famiglia. Per conferma, citofonare Vecchi. Fra i piemontesi c’è il padre Loredano, bolognese classe 1954, direttore generale del club dallo scorso ottobre.

Nei ducali c’è invece il figlio Federico, anche lui felsineo, classe 1976, assistente di coach Pillastrini e coordinatore del vivaio Eagles. Entrambi hanno trascorsi alla Virtus Bologna, ma sabato saranno uno contro l’altro.

«A inizio stagione – racconta papà Loredano – io e mio figlio sorridemmo al fatto di trovarci nello stesso campionato. Lui non pensava ci saremmo incrociati, Cividale era una matricola.

Invece eccoci qua, per la prima volta da avversari. L’aspetto positivo è che almeno uno dei due ne uscirà vincitore: lui però ha qualche responsabilità più di me, essendo un tecnico».

La sfida in famiglia è già iniziata da una decina di giorni: «In questo periodo non parliamo delle rispettive squadre, anzi dirò di più: gli ho dovuto negare gli accrediti che mi ha chiesto per la gara di Bologna con la Fortitudo. Gli chiesi: “ma verresti come figlio o come tecnico?”

Lui mi ha detto che voleva visionare la nostra squadra, allora gli ho risposto di chiedere i biglietti alla Fortitudo, altrimenti da dietro la panchina avrebbe ascoltato troppe cose».

Loredano Vecchi, comunque, è un grande simpatizzante della Gesteco e spesso lo si è visto al palasport di via Perusini. «L’ho frequentato per un anno e mezzo, come nonno, accompagnando la mia splendida nipotina Cecilia, figlia di Federico.

Ho seguito le Eagles prima di tornare per puro caso a occuparmi di basket. L’ambiente cividalese è fantastico: società, squadra pubblico. Sono contento per Micalich, se lo merita.

Mio figlio mi dice ottime cose di Pillastrini, un tecnico che sa far crescere i progetti che gli vengono affidati ed ha il coraggio di lanciare i giovani. Mi fa piacere, inoltre, che Miani e Mouaha stiano facendo una grande stagione».

Sabato, però, ognuno per la propria strada. «Però mi sa che mia moglie farà il tifo per Federico. La colomba di Pasqua? Facciamo che la porta chi vince».