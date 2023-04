Gesteco, Redivo è straordinario ma non basta per sbancare Torino

È mancato un centimetro alla Gesteco Cividale per vincere a Torino andare al comando del girone blu. Le Eagles dimostrano di saper stare sempre in partita, nel finale arrivano un po’ con il fiato corto e vengono traditi dalla mancanza di alternative a uno straordinario Lucio Redivo.

Coach Pillastrini per il quintetto di partenza sceglie Rota, Redivo, Pepper, Miani e Dell’Agnello e proprio del figlio d’arte è il primo canestro di Cividale cui segue la bomba di Redivo che vale il primo vantaggio delle Eagles (2-5).

In questo primo quarto il problema della Gesteco si chiama Vencato che dall’arco ci prende poco, ma in penetrazione trova il canestro con eccessiva facilità. Per fortuna dei friulani che si sblocca Pepper che dall’arco mette la bomba del 12 pari.

Miani e Furin e due liberi di Dell’Agnello nell’ultimo minuto trovano quei sei punti che riportano sotto Cividale (23-22); i friulani hanno anche l’ultimo pallone del quarto per tentare il sorpasso, Rota lo gioca male, regala palla ai piemontesi che sulla sirena fissano il punteggio sul 25-22.

Con una “zingarata” di Pepper si apre il secondo parziale, mentre va registrato l’ingresso in campo dell’ex Apu Schina che vede punita la sua difesa non impeccabile dalla tripla di Rota (31-29) subito dopo imitato da Cassese (33-32).

Coach Ciani, ex di turno, vuole parlarci sopra e chiama time out a 6’12’’ dall’intervallo lungo. I riflessi si vedono subito con un parziale di 6-0 che valgono il più 7 di Torino. Cividale si nutre quasi solo di canestri da tre (Rota segna il 40-36) ma dall’altra parte gli risponde subito De Vico.

Comincia a diventare un problema per le Eagles anche il fattore rimbalzi. Torino ne prende troppi e spesso i secondi o addirittura terzi tiri vengono tradotti in punti.

Vencato firma il più nove (49-40) a 2’10’ dal riposo, Pepe fallisce la bomba del più 12, l’ultima azione confezionata in 7’’ da Torino che vale il più 9 è un ceffone che fa male a Cividale. I 54 punti incassati in 20’ sono un’enormità per le abitudini friulane.

È a tutto Redivo l’inizio di terzo quarto. L’argentino è il protagonista del parziale di 9-2 che in 3’ riporta sotto Cividale (56-54). Il 3 friulano è un iradiddio: o segna o gli fai fallo. In un amen arriva a quota 21 che vale anche il più 8 di Cividale con un parziale di 21-6 a 2’40’’ dalla fine del terzo quarto.

L’unico difetto delle Eagles in questo parziale sono gli errori dalla lunetta che avrebbero potuto rendere il parziale ancora più netto. Torino si arrampica come una formichina fino al canestro di Guariglia che la riporta con il naso davanti a 10’ dalla fine.

Cividale schizza dai blocchi di partenza dell’ultimo quarto grazie alle bombe di Rota e Miani e sul 72-76 fallisce tre volte la conclusione del più 7.

Redivo con un 3+1 a meno 4’13’’ firma l’80-73. Vencato prima e Mayfield dopo si ribellano e a meno 2’48 firmano il riaggancio (80-80). Ancora Redivo spezza l’equilibrio dall’arco (80-83), poi mezzo gancio di Dell’Agnello vale il più 4 a meno 55’’.

Menfield piazza una bomba e un’azione da 2+1 che vale l’incredibile sorpasso. Gli ultimi due tentativi di Redivo non vanno a segno (forse c’era un fallo sul primo), Cividale perde, ma ha dimostrato di non essere da meno di Torino.