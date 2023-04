Il Pordenone sconfitto in casa è quarto, FeralpiSalò promossa

FONTANAFREDDA. La vigilia di Pasqua è una giornata da dimenticare per il Pordenone: sconfitto (per la prima volta al Tognon) dalla Pro Vercelli, superato da un gol dell’ex Anastasio, la formazione neroverde non solo non conquista il secondo posto, sciupando così l’occasione della sconfitta della Pro Sesto.

Ma scivola addirittura al quarto, sorpassata dal Lecco, vittorioso 2-1 sulla Pro Patria e nuova seconda forza del girone A di serie C. Beffa delle beffe, la FeralpiSalò centra la promozione matematica in serie B con due giornate di anticipo, grazie al successo per 1-0 sulla Triestina (sempre nei guai in chiave salvezza) firmato dall’attaccante Butic, prelevato qualche mese fa proprio dal Pordenone.

Soprattutto alla luce della sconfitta della Pro Sesto, che giocava tre ore prima, ci si aspetta un avvio arrembante dei neroverdi. Invece le prime occasioni sono della Pro Vercelli, che ci prova al 6’ dalla distanza con Anastasio e al 13’ con un destro di Rojas di prima intenzione: pallone sul fondo.

I padroni di casa si vedono in avanti al 16’ con un cross teso di Candellone, sul quale Dubickas non arriva di un soffio per il tap-in vincente. Ma due minuti dopo sono gli ospiti a passare in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Anastasio va alla conclusione dal vertice sinistro dell’area neroverde e con il mancino disegna una traiettoria che beffa Festa, lasciandolo immobile a guardare la palla insaccarsi all’incrocio dei pali più lontano per il più incredibile dei gol dell’ex.

Una rete molto simile a quello di Candreva, valso il pareggio in extremis della Salernitana venerdì sera a San Siro. Al 31′ ospiti ancora pericolosi: Festa respinge il sinistro di Arrighini.

Nella ripresa il Pordenone prova subito a riversarsi nell’area ospite e al 5′ Candellone, bravo a smarcarsi negli ultimi 16 metri, ha una buona chance ma il suo sinistro termina alto. Al 12′ ci prova anche Torrasi col sinistro, palla che va oltre la traversa. Al 25′ prova la conclusione Iotti: Andreoni e Festa neutralizzano.

I neroverdi sono anche sfortunati, al 31′ Edera colpisce la traversa e al 45’ su tiro cross di Pinato, Candellone non arriva per un soffio.

PORDENONE–PRO VERCELLI 0-1

PORDENONE (4-3-1-2): Festa; Andreoni, Negro, Ajeti, Benedetti (41′ st Palombi); Torrasi (23′ st Pinato), Giorico (31′ Magnaghi), Zammarini (23′ st Edera); Piscopo; Dubickas (1′ st Burrai), Candellone. A disp.: Martinez, Gallo, Bruscagin, La Rosa, Gucher, Ingrosso, Pirrello. All. Stefani.

PRO VERCELLI (4-2-3-1): Valentini; Iezzi (33′ st Clemente), Cristini, Perrotta, Anastasio; Louati, Calvano (33′ st Corradini); Laribi (21′ st Gatto), Rojas (21′ st Vergara), Iotti; Arrighini (42′ st Saco)). A disp.: Lancellotti, Vaccarezza, Costanzo, Gheza, Macanthony, Guindo, Contaldo. All. Gardano.

Arbitro: Cherchi di Carbonia. Assistenti Giorgi di Legnano e D’Angelo di Perugia. Quarto ufficiale Nicolii di Brescia.

Marcatore: al 18′ Anastasio.

Note: ammoniti Benedetti, Iotti, Iezzi, Burrai, Vergara, Valentini e Negro. Angoli 7-3. Recupero: 0′ pt, 8′ st. Spettatori 1.629. Incasso 15.692 euro.