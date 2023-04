Old Wild West, così ti butti via: sconfitta in volata a Milano

Due su 10 ai liberi, l’ultimo errore quando avrebbe potuto pareggiare la partita a 14” dalla fine. Alessandro Gentile da 25 punti (a tratti immarcabile) è l’emblema di una partita buttata via dall’Apu Old Wild West a Milano e persa 92-87 con 7 su 18 ai liberi.

Buttata la partita, non diciamo dove perchè è Pasqua, con una scellerata fine di terzo quarto, quando l’Apu con Monaldi, AleGent e Briscoe, era volata quasi a +10 e con un’ultima frazione giocata al ritmo dei rivali. Che non aspettavano altro.

Non ci siamo ancora, forse mai ci saremo. Un paio di messaggi a coach Finetti: chi decide il ritmo delle partite in quella squadra? Se hai tre giocatori di tale livello in partita come fai a perdere? Per giunta con una squadra come Milano che difende poco e male?

Inizio riservato ai big: da una parte Gentile, che sente aria di casa (a Milano sponda Olimpia ha giocato le stagioni migliori della carriera finora), e Briscoe, dall’altra Potts e Hill. Coach Finetti si gioca Monaldi da sesto uomo e dà fiducia a Bertetti.

Si viaggia sul filo della parità. Mani calde da una parte e dall’altra. Fine primo quarto: 23-21 Udine. Diversamente dal solito l’Apu ha iniziato bene il match in attacco, ma in difesa può fare meglio. Le ultime due azioni del quarto ne sono l’emblema: Milano segna con la pipa in bocca, Monaldi replica con un siluro da 8 metri.

L’Apu ha presto un problema: non riuscire a dettare i ritmi della partita. Un peccato che risulterà mortale. Perché, è vero, l’Urania ne avrà anche buscate di santa ragione a Cividale sette giorni prima, ma quando si accende, specie tra le mura amiche, è molto pericolosa.

L’ingenuo terzo fallo di Esposito non è una bella notizia a proposito di controllo del match, perché al lungo Hill occorrono contromisure efficaci.

Eppure, in ritardo di un paio di possessi sugli avversari, a un certo punto eccolo Monaldi, acquisto invernale non azzeccatissimo, essenziale. Con due triple delle sue il play di Aprilia, vero motore dell’Apu, accende la sua squadra in un amen.

Triple di qua, triple di là (anche di Gentile, 11 punti all’intervallo come Monaldi). All’intervallo Udine va avanti 49-45 con 8 su 12 da tre, a casa di tiratori da tre non poca cosa. Anche perché si rigioca e la rumba meneghina prova a partire.

Amato, Ebeling, che solo soletto piedi a terra è chiaro che segna, anche da 8 metri. Sempre quel maledetto ritmo continua a gestirlo Milano ed è un guaio. Attenzione però, c’è sempre padel-Monaldi, altra tripla.

“Udine, Udine” canta il manipolo di supporters arrivati dal Friuli. Sembra il momento topico del match, quello in cui prendere un vantaggio: un canestro in svitamento dall’angolo di Gentile regala il 65-58.

Anche Briscoe pare in serata di gala, ma Udine non sarebbe nel girone dei ripetenti se fosse questa. Quattro liberi sbagliati da Gentile, canestro regalato a Potts, fallo su Bertetti su tiro da tre di Montano, e coach Finetti che si becca pure un tecnico figlio dell’inesperienza.

Perchè se hai 60 anni con un tecnico ribalti l’inerzia degli arbitraggi, se ne hai 27 fai peggio. Risultato: una partita in discesa diventa in salita: 69-69 a fine terzo quarto.

Ultimo quarto? Nonostante un Monaldi perfetto, arriva la sconfitta in una volata carica di errori. Allo sprint certo, mentre l’Apu doveva giocare al ritmo lento. —

