Udinese a due facce, Sottil avverte: "Serve più attenzione"

UDINE. Le due facce dell’Udinese. Una capace di ipnotizzare il Monza: «L’interpretazione della partita nel primo tempo mi è piaciuta molto». L’altra distratta, a tratti irritante: «L’inizio della ripresa non è stato all’altezza». Ma anche l’energia mentale è venuta meno nei secondi 45 minuti: «Ci siamo innervositi».

Andrea Sottil usa queste parole per scattare la fotografia a una partita ricca soprattutto di ombre nella sua seconda parte. «Ma penso che il risultato sia giusto: perdere sarebbe stato troppo».

Un calcio di rigore di Beto salva l’Udinese: con il Monza finisce 2-2 08 Aprile 2023 serie a

L’analisi

Da una parte un’Udinese pronta a sfruttare gli spazi, dall’altra un Monza abituato a tessere una ragnatela infinita. «Nel primo tempo abbiamo fatto quello che avevamo preparato. Lovric, al di là del gol, è arrivato alla conclusione più volte e abbiamo cercato anche il raddoppio», ha raccontato a caldo il tecnico di Venaria Reale ai microfoni di Dazn.

Quella che però sembrava una partita incanalata su un preciso binario è improvvisamente deragliata nella ripresa.

«Abbiamo subito due reti che hanno cambiato la gara anche a livello psicologico: non è stato semplice ritrovarsi sotto subito dopo quel primo tempo.

Ma siamo riusciti a rimetterci in carreggiata e sotto questo aspetto anche i cambi hanno contribuito». Concetti ribaditi di lì a poco anche in sala stampa: «Dovevamo essere più attenti e concentrati, non possiamo prendere gol a difesa schierata.

Non è piaciuto a me e soprattutto ai ragazzi che ho visto particolarmente arrabbiati in spogliatoio». A conferma che il gruppo lo soddisfa Sottil aggiunge: «Siamo stati bravi a riprendere una gara che si era fatta difficile a livello psicologico».

I cambi

Poi una lunga disamina sui singoli, stavolta incentrata proprio su chi è entrato. Il baby Pafundi, per esempio, lanciato nella mischia a metà ripresa e capace di scalare delle posizioni nelle gerarchie di Sottil: «È un patrimonio della società e viene trattato come un giocatore della prima squadra. Io non regalo niente a nessuno, Pafundi meritava di entrare al posto di Samardzic e ha giocato.

Gli errori? Deve poter sbagliare, non è ancora fisicamente strutturato, ma ha altre grandissime qualità e noi lo sappiamo». Poi Ebosele e Thauvin: «Festy ha fatto bene, sta crescendo e migliorando. Florian sta avendo delle occasioni e, come ho già detto, il cambio di campionato potrebbe aver rallentato il suo inserimento».

L’episodio

Chiusura sul giocatore che, entrando dalla panchina, si è guadagnato sul filo di lana il rigore del pareggio: «A Nestorovski ho sempre dimostrato la mia fiducia.

È un ragazzo serio che, con la sua esperienza, si è procurato il rigore che ci ha consentito di pareggiare». Un penalty generoso, secondo la campana brianzola: «È il nostro primo rigore, credo il contatto di Petagna sia netto, si disinteressa della palla e va addosso a Nestorovski. Secondo me c’è, l’arbitro l’ha fischiato e ce lo prendiamo».