Udinese, da mercoledì ritiro anticipato in vista della partita contro la Roma

Tira aria di ritiro anticipato in casa Udinese. La prestazione con il Monza, con quel secondo tempo davvero deludente, non è andata giù al patron Gianpaolo Pozzo, che in un primo momento aveva deciso di far allenare la squadra lunedì 10 aprile, giorno di Pasquetta, lasciando libera solo la domenica.

Attraverso la mediazione del responsabile dell’area tecnica Pierpaolo Marino, si è arrivati a una soluzione che ha previsto due giorni di riposo, ma il ritiro anticipato a mercoledì in vista della gara di domenica sera all’Olimpico contro la Roma.

La decisione dovrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore o magari nella giornata di martedì, quando i giocatori, nel primo pomeriggio, si ritroveranno al Friuli per il primo allenamento della settimana.