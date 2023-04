Nuova sfida per Di Carlo: Pordenone in B ai playoff

L’ufficialità è arrivata martedì 11 aprile, poco dopo pranzo. Dapprima il Pordenone ha comunicato l’esonero di Mirko Stefani (e del suo vice Andrea Toffolo), poi il ritorno sulla panchina dei neroverdi di Domenico Di Carlo, che ha diretto assieme al suo secondo Davide Mezzanotti il primo allenamento della sua nuova esperienza.

Si è chiuso in questo modo il blitz di Pasquetta di Mauro e Matteo Lovisa, che nel giro di 24 ore hanno fatto fuori l’ex capitano, in cui credevano a lungo termine (aveva firmato un triennale la scorsa estate) per richiamare un allenatore esonerato un mese fa «per non aver dato un’identità alla squadra».

Questi aspetti non sono sfuggiti a tifosi e a chi ha cuore il club neroverde, tanto che sui social la proprietà e la direzione tecnica è stata parecchio criticata.

D’altronde una scelta del genere e un cambio repentino di idea non si era mai visto durante la gestione Lovisa, che con le parole ha voluto comunque ringraziare sia Stefani sia Toffolo «per essersi messi a disposizione con grande applicazione e attaccamento ai colori».

Ha aggiunto poi che per loro «le porte del club saranno sempre aperte», ma a oggi la verità è che a entrambi sono state chiuse senza grandi complimenti. Con Stefani che rimarrà a casa, non essendo stato obbligato a tornare a guidare l’under 17 da cui proveniva al momento della promozione tra i “big”.

Di Carlo, dunque, che è stato richiamato mentre celebrava il ponte pasquale a Cassino, cittadina del Frusinate dov’è nato e cresciuto e dove risiede la sua famiglia d’origine. Mimmo ha discusso con la famiglia Lovisa e si è convinto a riprendere l’avventura, rispettando del resto un contratto che scadrà nel giugno del 2024.

Nella notte tra lunedì e martedì è così arrivato in città e nel pomeriggio si è messo al lavoro in vista della gara di Vicenza. Due partite mancano alla fine della regular season: il Pordenone è attualmente quarto nel girone A di Lega Pro e nei prossimi 180’ cercherà di chiudere più in alto possibile in classifica, per concentrasi poi sui playoff.

Porterà dei risultati, la mossa di richiamare Di Carlo? La partita di un mese fa con la Pergolettese, che gli era costata la panchina, era stata mediocre: bisogna vedere se il mister riuscirà a fare meglio.

La squadra in generale pare stanca, incapace di alzare il ritmo della partita e in particolare scarica dal punto di vista mentale. Da novembre in poi la stagione è stata pesante, sotto tutti gli aspetti. Domenica si vedranno i primi effetti di questa scelta, ma giunti al secondo cambio di guida tecnica è legittimo che i tifosi non si aspettino nulla di particolare. Il calcio però, si sa, è sempre foriero di sorprese.