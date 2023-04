Udinese in ritiro anticipato per affrontare la Roma

UDINE. C’è un bicchiere mezzo vuoto da riempire all’Udinese, e per il suo primo tifoso, il patron Gianpaolo Pozzo, spetta alla squadra e al suo allenatore Andrea Sottil versarne il contenuto fino all’ultima goccia, sotto forma di impegno, motivazioni, concentrazione e attenzione massimali. Tutti “sapori e profumi” che il patron non ha ritrovato nel calice contenente il pareggio col Monza, un punticino decisamente dal sapore di tappo, arrivato dopo i tre schiaffi presi a Bologna.

È per queste ragioni, legate ai desiderata del suo primo tifoso, che l’Udinese anticiperà da domani sera il ritiro in vista della trasferta di domenica (fischio d’inizio alle 20.45) all’Olimpico contro la Roma, una misura che avevamo già anticipato ieri su queste colonne e che è ancora in attesa della comunicazione ufficiale del club sulle modalità del “provvedimento”. Il motivo? Sembra sia legato esclusivamente alla mediazione in atto sull’inizio del ritiro, una sorta di trattativa con la squadra che intanto ieri ha ripreso gli allenamenti al mattino al Bruseschi.

Insomma, nessun passo indietro, soltanto uno slittamento da Pozzo che già sabato era stato “tirato per la giacca” dal dg Franco Collavino e dal responsabile dell’area tecnica Pierpaolo Marino.

I due dirigenti, infatti, erano intervenuti in tackle sul primo ordine impartito, ovvero fare allenare la squadra a Pasquetta e quindi con un giorno di anticipo sulla ripresa stabilita, un provvedimento che avrebbe mandato all’aria i due giorni liberi promessi in precedenza ai bianconeri, creando malcontento e non poche difficoltà a chi aveva prenotato due giorni di relax fuori città. Pozzo ha acconsentito alla Pasquetta libera, ordinando però il ritiro anticipato, finito nell’agenda della società che infatti si è mossa per tempo, prenotando fin da stasera le camere all’Hotel Friuli, sede abituale dei ritiri pre-partita.

È proprio qui, su questo punto, sull’inizio del ritiro anticipato, che ieri c’è stata una nuova “trattativa”, stavolta tra la squadra e i dirigenti, squadre che avrebbe chiesto di cominciare il ritiro da domani sera. Ecco perché ieri non è stata fatta nessuna comunicazione ufficiale a riguardo, un dispaccio che logica vuole in arrivo per oggi, sempre che la società desideri comunicare quello che resta un provvedimento interno.

Il tutto, ricordando che la squadra era già stata messa al corrente delle intenzioni di patron Pozzo subito dopo il pareggio acciuffato per i capelli col Monza, un punto che per Sottil è arrivato per bravura, ma che al primo tifoso bianconero è invece sembrato più fortunoso, e di certo non in linea con le aspettative.

Anche perché Gianpaolo Pozzo era già stato deluso dal rovescio col Bologna, a cui avrebbe voluto far seguire un ritiro anticipato.

Un rimedio, quello del ritiro, che in stagione è già scattato due volte; la prima dopo il ko interno col Bologna del 15 gennaio, quando la squadra propose il ritiro settimanale, andando poi a vincere a Genova con la Sampdoria (0-1) e la seconda dopo il ko col Torino (1-0) prima della sfida col Sassuolo del 12 febbraio, quando il ritiro pre-partita di un paio di giorni. Ritiro solo sfiorato, invece, prima dello 0-0 esterno dello scorso 4 marzo con l’Atalanta.