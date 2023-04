Monaldi e Schina ancora a duello come nella finale play-off del 2021

Monaldi contro Schina, ciak si gira. Tra i tanti temi della partita di domenica fra Udine e Torino c’è la sfida fra due dei registi più interessanti del campionato di A2. Sulla sponda friulana l’esperto in promozioni Diego Monaldi, già beniamino dei supporters bianconeri con un crescendo di prestazioni. Nelle fila torinesi il giovane rampante lanciato nel basket che conta proprio dall’Apu due stagioni or sono.

La cosa curiosa è i due sono stati avversari per ben sette volte nel giro di due mesi in quella stagione 2020/21 che vide Udine sbocciare in primavera, salvo sbattere il muso sulla corazzata Napoli. Il primo incrocio avvenne in finale di Coppa Italia, Matteo Schina fu lanciato con ottimi risultati da Matteo Boniciolli già nei quarti di finale contro Forlì. «Sapevamo che Schina era un giovane in auge – ricorda Monaldi – infatti in quelle Final Eight stava facendo veramente bene. In finale ci diede filo da torcere, dimostrando di essere in grado di far girare la squadra e al tempo stesso di saper mettere grande pressione in difesa. Quando preparammo quella finale, sapevamo benissimo contro chi andavamo a giocare».

L’allora ventenne Schina, a Udine in prestito dalla Pallacanestro Trieste, era quindi una sorpresa solo per i meno attenti. Boniciolli, che di giovani ne ha lanciati molti, iniziò a dargli minuti anche in campionato, nonostante gli impegni sempre più duri fra seconda fase e play-off. «L’Apu gli diede fiducia in gare importanti – prosegue ancora l’attuale play dell’Old Wild West – anche perché il valore del ragazzo si è visto. Era indiscutibile, poi si è confermato a Roma e ora a Torino. Se continua così si può togliere soddisfazioni».

Domenica al Carnera riecco il duello fra cervelli, anche se Monaldi sposta altrove l’attenzione: «La sfida non si limita a noi. Torino gioca bene e sta facendo un ottimo campionato. Sarà una partita importante per entrambe, noi vogliamo i due punti per stare agganciati alle prime posizioni. La sconfitta di Milano ancora mi brucia, insieme ai compagni cercheremo un pronto riscatto con l’aiuto del nostro fantastico pubblico. Abbiamo le carte in regola per battere Torino». L’esperto Monaldi vuol vincere ancora contro il giovane Schina, come in quella primavera del 2021.