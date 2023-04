Di Carlo ricomincia senza Burrai: a Vicenza tocca a Giorico

PORDENONE. La nuova avventura sulla panchina del Pordenone di mister Domenico Di Carlo comincia senza Salvatore Burrai. Il tecnico, che domenica torna nella sua Vicenza, deve fare a meno del capitano, squalificato per una giornata.

Rientrerà nella gara che chiuderà la regular season domenica 22 aprile con l’Albinoleffe al Tognon. Al Menti nel frattempo al posto del regista giocherà molto probabilmente Daniele Giorico.

Dopo una prestazione in ombra con la Pro Vercelli, il 31enne di Alghero è chiamato a riscattarsi e a condurre la squadra verso una vittoria che risulterebbe cruciale in ottica play-off.

Venticinque presenze, nessun gol, un solo assist: la stagione del centrocampista sardo è stata abbastanza deludente, anche se spesso è stato schierato in un ruolo non del tutto nelle sue corde. Da mezzala, e con al suo fianco Burrai, è parso non esprimersi al meglio delle sue possibilità. Il suo corregionale ama palleggiare come lui e al Pordenone in quelle circostanze sarebbe servito un mediano con altre caratteristiche.

Di Carlo e poi Stefani a volte hanno dovuto fare di necessità virtù, con Giorico che non è mai riuscito a incidere come desiderava. Da play tuttavia non hai mai brillato e sabato scorso, quando è entrato Burrai in campo al suo posto i ramarri hanno cambiato marcia, alzando il ritmo e arrivando a sfiorare il gol in più occasioni.

L’ex portacolori della Triestina domenica al Menti giocherà la sua seconda partita di fila da titolare e può anche cancellare altre prestazioni in cui, impiegato dal 1’, il Pordenone ha perso: tra i ko vanno ricordati quelli con la Feralpisalò e con la Pro Vercelli nel girone d’andata, i più dolorosi della prima parte di stagione.

La perla stagionale di Giorico è rappresentata dall’assist servito sulla testa di Piscopo in occasione del derby con la Triestina: la capocciata dell’ex Empoli valse il successo che salvò la panchina di Di Carlo, tecnico richiamato al lavoro dopo sei partite e più carico che mai.

Nel “suo” stadio, in cui da giocatore ha vinto la coppa Italia (nel 1997) e da allenatore ha conquistato la promozione in B (nel 2020), Mimmo ripartirà da Giorico e in particolare da Dubickas e Candellone, quest’ultimo sempre presente nella sua gestione. La brillantezza dei due nel reparto offensivo è necessaria, con la speranza che entrambi ritrovino la gioia personale che manca da un mese nel caso del lituano e da un mese e mezzo in quello di CL27.

L’ex Torino ha segnato l’ultima rete della precedente gestione Di Carlo, il momentaneo 1-0 con la Pergolettese. Il trainer riprenderà il suo percorso dal 4-3-1-2, in cui davanti potrebbe pure rivedersi Palombi, parso attivo nelle ultime sedute. —

