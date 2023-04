Cda, remuntada da play-off con un pensiero per Julia

La Cda Talmassons vola ai play-off e bissa il risultato ottenuto nella scorsa stagione. Superando la corazzata Busto Arsizio nell’anticipo dell’ultimo turno della poll promozione, la formazione di coach Leonardo Barbieri si è confermata nella top five di serie A2 e ora se la vedrà con Trento in semifinale.

La partita è stata anche l’occasione per ricordare Julia Ituma, tragicamente scomparsa mercoledì. Le giocatrici sono scese in campo con il lutto al braccio, lo speaker ha ricordato la giovane atleta, in segno di rispetto il match non è stato accompagnato dai consueti momenti musicali e sui display è comparsa la scritta “Ciao Julia”.

In un’atmosfera inusuale, il folto pubblico accorso a Latisana ha potuto godere comunque di una bella partita fra due formazioni che si giocavano l’intera stagione in un solo match. Sestetto di partenza invariato per le padrone di casa, scese in campo con Eze in regia, Taborelli opposta, Milana e Rossetto in banda, Caneva e Costantini al centro e De Nardi libera.

La partita è iniziata nel segno dell’equilibrio con le due formazioni a prendere alternativamente il comando ma solo per pochi punti (9-7, 14-17) con un’ottima prestazione di Taborelli. Decisivo l’allungo di Busto Arsizio sul 17-20 che ha sfruttato qualche errore di troppo delle padrone di casa.

Costretta a vincere il secondo parziale la Cda ha messo il piede sull’acceleratore con capitan Taborelli a guidare ancora le compagne (10-6, 14-8) e il pubblico rispondere sostenendo le ragazze in fucsia ad ogni azione.

Le lombarde hanno provato a rosicchiare lo svantaggio arrivando a meno tre (21-18) ma le friulane hanno chiuso con scioltezza grazie a un manifuori di una Milana in gran crescendo. Il successo del parziale ha scrollato di dosso l’emozione in casa Cda, scesa in campo con più determinazione. Più fallosa e imprecisa, invece, Busto Arsizio (6-2, 12-5).

Qualche brivido con le ospiti in recupero dal 18-9 al 18-13 ma la Cda ha chiuso senza correre pericoli. Stesso copione nella quarta frazione che ha messo in mostra anche una super De Nardi (1-4, 8-5, 13-7). Passerella per le ragazze in fucsia, che staccano il biglietto per i play-off.