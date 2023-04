Pozzo lo consiglia, la squadra non gradisce: l’Udinese salta il ritiro in vista della Roma

UDINE. Chissà cosa avrà pensato nella mattinata di giovedì 13 aprile Gianpaolo Pozzo leggendo il sito del Messaggero Veneto che riportava la carambola di Destiny Udogie con la propria macchina nella notte tra i tavolini di un bar del centro. Forse: «Sarebbe stato meglio spedirli in ritiro»?

Già, il ritiro. Quella partita l’ha vinta la squadra che anche ieri sera non si è presentata armi e bagagli all’Hotel Friuli per cominciare a preparare la trasferta di Roma, come aveva “consigliato” il saggio paròn nella stanze segrete del club subito dopo il pareggio con il Monza, deludente non tanto per l’apporto di punti in classifica, quanto piuttosto per il modo in cui era maturato.

Con un’Udinese letteralmente “sgonfia” durante la ripresa e capace di acchiappare l’avversaria soltanto nei minuti di recupero grazie a un rigore che da più parti è stato definito generoso.

Come abbiamo raccontato negli scorsi giorni ai bianconeri è stato abbuonato immediatamente l’allenamento nel giorno di Pasquetta, una seduta che avrebbe spezzato la due giorni di libertà che mister Andrea Sottil aveva concesso al gruppo prima di incrociare il Monza, nonostante la “grigia” di Bologna, quando il secco 3-0 subito dai rossoblù di Thiago Motta era stato giustificato dalle tante assenze, con quattro possibili titolati fuori tra squalifiche e problemi fisici.

Da lì è cominciata una trattativa serrata all’interno per barattare la Pasquetta con il ritiro anticipato che sarebbe dovuto scattare mercoledì sera. Una trattativa finita con un nulla di fatto che la dice lunga sull’anima dell’Udinese dove l’impressione è che i topi ballino o vengano lasciati ballare per quieto vivere.

Succede da tanti anni ormai e, come vi avrebbe detto Agatha Christie: due indizi sono una coincidenza, tre fanno una prova. Figuratevi se sono già nove, come le stagioni concluse nella seconda parte della classifica, tra stenti (volate salvezza) e delusioni (volate miseramente cannate) come potrebbe essere quella del campionato in corso.

Siamo sinceri: il ritiro anticipato non è la panacea di tutti i mali, tra social e videogames può essere anche superfluo, ma quello abortito nelle scorse ore non è un bel segnale. È il segnale di una mediocrità che può essere anche sopportata, piuttosto che sentire le lamentele dei giocatori o dei procuratori di questi che magari possono sfoderare l’arma del no al prossimo rinnovo.

Un peccato. Visto da fuori: perché i tifosi che seguono l’Udinese hanno davvero la passione nel cuore e la squadra non è costruita male. Vale anche una provinciale che sta più su, come l’Atalanta. Ma là lo spirito è diverso: mai sentito parlare di ritiri punitivi ultimamente a Bergamo e neppure di tavolini di un bar trasformati in birilli da bowling nel cuore della notte. —

