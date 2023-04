Udinese, stai attenta alla vendetta di Mou

Già alla fine della gara d’andata finita 4-0 per l’Udinese (era il 4 settembre) José Mourinho segnò con un circoletto rosso la data del ritorno: 16 aprile.

Basta andare a risentire le dichiarazioni dell’allenatore della Roma nella panchina del Friuli: «È venuta fuori la partita perfetta per loro che sono andati subito in vantaggio: si è giocato venti minuti su quarantacinque, anche i raccattapalle sono stati perfetti, vorrei che anche i nostro fossero così, ma noi siamo diversi.

L’Udinese è stata esattamente quello che è, complimenti a loro, ora li aspettiamo a Roma». Senza quel “complimenti a loro” messo lì non a caso, il commento di Mourinho suona come una minaccia. Sportiva, s’intende.

«Se perdi 4-0 non puoi parlare di arbitri», disse anche, cadendo in contraddizione ricordando subito dopo che «il primo ammonito è stato l’artista della partita (Dybala ndr.), che ci poteva essere un rigore a inizio ripresa a meno che il nostro giocatore non fosse partito da una posizione di fuorigioco e che il direttore di gara era perfetto per una squadra come l’Udinese».

Che perde tempo, la traduzione. La “solita” strategia mourinhana che punta a togliere l’attenzione dal risultato dal risultato quando questo è negativo.

Sottil e la squadra sono dunque avvertiti. Domani sera a Roma, al di là delle defezioni con i quali lo Special one avrà a che fare, il clima sarà particolarmente caldo.

Un po’ perché l’Olimpico in versione giallorossa è sempre sold out da inizio stagione, un po’ perché per preparare la gara di ritorno non c’è niente di meglio che vincere e restare al terzo posto in classifica, e perché c’è un conto da saldare con l’Udinese.

Facile immaginare che Mourinho, avendo poco tempo a disposizione per preparare la sfida contro i bianconeri, punterà molto sull’aspetto motivazionale e quindi batterà il chiodo su quel 4-0 che mai gli è andato giù.

All’andata aveva “copiato” Nils Liedholm e Vujadin Boskov ripetendo come un disco rotto «meglio perdere una volta 4-0 che quattro volte per 1-0». Ineccepibile.

Prendersela però con i raccattapalle, beh, era sembrata una forzatura. Anche perché tutto il mondo è paese e non è che all’Olimpico i ragazzi che devono restituire il pallone in campo non vengano istruiti. Non solo: con la presenza della pista d’atletica la ripresa del gioco risulta ancora più lenta e state certi che se la Roma si troverà in vantaggio il pallone farà ... fatica a tornare in campo.