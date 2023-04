Gesteco, ragione e sentimento: Piacenza battuta

Di rincorsa. Una rincorsa chiusa coi due punti ottenuti, ieri sera, in casa, contro Piacenza. In rimonta, la vittoria della Gesteco: 78-74 il punteggio finale. Meritato, il successo dei gialloblu.

Ma sofferto, al fronte di un’Assigeco mai doma, nonostante la pesante defezione dell’americano Skeens. Pronti via, allora, ed è subito assist Redivo: l’italo-argentino serve un cioccolatino per Dell’Agnello che, nonostante le abbuffate di Pasqua, accetta, ringrazia.

E segna. Risponde Pascolo, immediato: sei sui nove punti degli ospiti, nei primi minuti, son suoi. Gli altri del buon Mc Gusty, a referto col piatto forte della casa: tiro dall’arco, lucido. Lo stesso non si può dire per il team gialloblu. Che fatica, in attacco, mentre in difesa concede spazio, un po’ troppo. Coach Pilla ci parla su, ruota i suoi atleti: la scossa, però, deve arrivare dal campo.

A darla ci pensa Pepper: bomba del -6. Sgasa Mouaha, ma Piacenza accelera. Scivola, nel punteggio e tra le maglie ducali, cogliendo preziosi rimbalzi, là davanti. Diretta conseguenza le due triple firmate Querci.

Nonché quella dello specialista Mc Gusty: +14 Assigeco. Portannese affonda il colpo, sempre dall’arco; sul fronte opposto, volano basso le Eagles: dalla panchina, allora, ecco i muscoli di Battistini. Si fa vedere il 12 gialloblu. E sentire: fa quattro punti, sgomita nel pitturato. Cresce così il ritmo dei padroni di casa, aumenta il volume sugli spalti.

Fase convulsa, giochi contorti. Miani, da tre, la fa semplice: -10. Rimbalzo offensivo, palla a Rota: che fa, non la sfrutta? Tac, tre punti. Ci riprova, ancora e ancora, il playmaker: nove mattoncini in un amen, nuovo -6. Piacenza? Non sta a guardare. Tadà, anzi, “Dada”: bomba Pascolo, intervallo.

Match ancora in salita. Non fosse perché, dall’intervallo, l’Assigeco ritrova un Mc Gusty impeccabile. L’americano mantiene i suoi a distanza di sicurezza, replicando colpo su colpo agli affondi di Miani&co. Non son da meno i compagni del rossoblu.

Redivo da fuori? Risponde Querci. Segna Rota? Gajic fa lo stesso. Si torna a -10, la banda Salieri in controllo. Del risultato ma, soprattutto, del gioco. La colpa degli ospiti, in questo frangente? Non chiuderla.

A 10’ dal termine, la sfida è ancora apertissima, in barba all’inerzia, ai rimbalzi. A tutto. Perché tutto, in avvio di quarta frazione, viene rimesso in discussione. Battistini per il -5. Rota la scippa, riparte, -3.

Il capitano corre incontro al suo tifo: «Dai!», urla, uno, due, tre volte. Tre è il numero di Redivo: assist per il “Battista”: le Eagles son lì, il PalaGesteco una bolgia. Torcida: sente il suo ambiente, l’albiceleste Redivo. Tripla, sorpasso; poi due punti, +2 Cividale. Via Perusini on fire, trascina Battistini fino a canestro: schiacciata da slam dunk, urla, muscoli bene in vista, per lui. Per la Ueb, gara in mano, col suo 12-0 di parziale. Riecco Piacenza, a -3 con Mc Gusty.

Sfondamento a Rota, un regalo (degli arbitri?), a 1’ dalla fine; passi allo statunitense (compensazione?). Sfonda anche Redivo: «Basta ingiustizie», chiede, civilmente, la marea gialla. Prima di festeggiare: perché Pascolo, proprio lui, perde la palla decisiva. Liberi Pepper, titoli di coda.