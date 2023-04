L’Udinese a Roma, Sottil: «Saremo belli carichi con personalità e coraggio»

UDINE. Sul caso Udogie neanche mezza parola e forse è meglio così perché se avesse dovuto dire ciò che pensa, probabilmente Andrea Sottil ci sarebbe andato giù pesante.

Alla vigilia della gara con la Roma il tecnico dell’Udinese preferisce guardare avanti e riflette sul pessimo secondo tempo della gara con il Monza.

«Non mi piace parlare delle partite passate, come dico sempre vanno archiviate – l’attacco dell’allenatore bianconero nella conferenza stampa della vigilia con il canale della società –. Non prendere gol è fondamentale, batto sempre su questo punto. Abbiamo analizzato, come sempre, la gara e cercato di correggere gli errori».

SETTIMANA AGITATA

Prima il braccio di ferro tra società e squadra che aveva come argomento di discussione il ritiro anticipato, poi l’incidente notturno di Udogie. Sottil cerca di smorzare i toni e parla di «settimana di lavoro standard, come normalmente facciamo a livello di intensità. Abbiamo preparato la gara nei minimi dettagli».

MEZZALI

Sottil pone poi la sua attenzione su due giocatori chiave del centrocampo bianconero: Pereyra e Samardzic. «Per me il “Tucu” è fondamentale, per esperienza, tatticismo, qualità ed invenzione. Stiamo parlando del nostro capitano, di un giocatore che ha leadership.

È sempre a disposizione di tutti per dare i consigli giusti. Un allenatore dentro al campo, per me un valore aggiunto».

Poi eccolo analizzare il momento di Samardzic che nonostante un impiego sostanzioso fatica a trovare continuità di rendimento: «Lazar sta crescendo molto – dice Sottil –, deve migliorare ancora tanto nei duelli e nei contrasti, nell’essere più continuo all’interno della gara.

Sta facendo molto bene, ci darà una grande mano con le sue invenzioni e le sue giocate. Che inizi o subentri è un giocatore importante».

L’AVVERSARIO

Sottil analizza così gli avversari di stasera: «Mi aspetto una Roma molto carica, Mourinho è un maestro in questo e lo ammiro, è capace di tirare fuori il meglio dai suoi ragazzi. La Roma è solida, pratica con all’interno grandi giocatori. Prende pochi gol e sfrutta bene i contropiedi. Ci aspetta una partita difficile, lo sappiamo, dovremo essere molto concentrati. Come dico sempre andremo in campo per fare la nostra gara».

La Roma ha giocato giovedì sera in Europa League dove ha perso per infortunio Dybala e Abraham. «Perdono due calciatori importanti ma dispongono di una rosa di altissimo livello, giocatori come El Sharaawy e Belotti sono assolutamente all’altezza per sostituirli», la convinzione del tecnico bianconero.

MOTIVAZIONI

Nel 2023 sono state poche le partite giocate ad alto livello dall’Udinese. La migliore è stata senza dubbio quella con il Milan, ovvero un avversario forte.

A pensare male verrebbe da dire che l’Udinese dà il meglio di sè solo contro squadre superiori sulla carta. Sottil non entra nel merito, ma ammette che «questa è una partita che non ha bisogno di tanti stimoli, davanti all’Olimpico pieno, con tre punti importanti in palio, le motivazioni arrivano da sole.

Non ho dubbi: i miei ragazzi arriveranno carichi, con personalità, coraggio e giocheranno a viso aperto».