Pordenone a Vicenza, nessuna alternativa ai 3 punti

Ultima trasferta della stagione regolare per il Pordenone, un viaggio da cui la squadra deve tornare con un successo. Non hanno grosse alternative, oggi, i neroverdi, che affrontano al Menti (il via alle 14.30, su RaiPlay, Dazn e Eleven) un Vicenza reduce dalla vittoria della coppa Italia di Lega Pro e già al primo turno nazionale dei playoff.

Portare a casa i tre punti garantirebbe alla squadra cittadina la possibilità di credere ancora nel secondo posto in classifica, distante attualmente due lunghezze.

Debutto-bis sulla panchina dei ramarri per Domenico Di Carlo, che ha sostituito Mirko Stefani in settimana. Mimmo riprende il filo da casa sua, visto che del “Lane” è stato capitano e tecnico.

«Sono molto felice di ricominciare, mando un abbraccio ai tifosi – ha detto prima della gara –. A Vicenza, in uno stadio che per me è casa, dal mio punto di vista sarà sicuramente emozionante, ma in campo sarà battaglia e conterà solo il risultato».

Bada subito al sodo, Di Carlo, che prima di essere esonerato lo scorso marzo aveva vinto solo a Trento a metà febbraio. Si tratta dell’ultimo blitz dei neroverdi, che da allora non hanno più vinto in trasferta.

Un nuovo cambio in panchina ha inevitabilmente destabilizzato il gruppo, obbligato però a dimostrare sul terreno di gioco di avere delle qualità. «Ho grande fiducia nella squadra – ha sottolineato –. Adesso bisogna ricreare entusiasmo e migliorare la posizione in classifica».

Prima della gara i capitani delle due squadre entreranno in campo con una maglia dedicata a Piermario Morosini, ex calciatore del Vicenza, scomparso indossando la divisa del Livorno a Pescara il 14 aprile del 2012 in seguito a un’improvvisa crisi cardiaca.

Sul retro della casacca ci sarà scritto “Morosini 25”: entrambe saranno donate all’Associazione Morosini e messe all’asta per beneficenza.

A indossare la maglia per il Pordenone sarà Zammarini, capitano di giornata vista l’assenza di Burrai. “Zamma” sarà uno dei centrocampisti che schiererà Di Carlo nella mediana a tre, una linea che sarà completata da Giorico (regista al posto di Sasà) e Pinato. Possibile il supporto di Dubickas e Palombi a Candellone. Assenti Bassoli, Benedetti (Ingrosso al suo posto) e Bruscagin.

Così in campo

VICENZA (4-2-3-1): Confente; Ndiaye, Pasini, Bellich, Sandon; Ronaldo, Cavion; Della Morte, Scarsella, Begic; Ferrari. All. Thomassen.

PORDENONE (4-3-2-1) Festa; Andreoni, Ajeti, Negro, Ingrosso; Zammarini, Giorico, Pinato; Dubickas, Palombi; Candellone. All. Di Carlo.