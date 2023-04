Pordenone, torna di Carlo ma arriva un’altra sconfitta

VICENZA. Come non era servito a molto, un mese fa, l’avvicendamento in panchina tra di Carlo e Stefani, non è servito per ora neppure il dietrofront. Di nuovo con Mimmo alla guida, i neroverdi cadono al Menti. E’ la seconda sconfitta consecutiva e le posizioni in classifica rimangono invariate. Occasione sprecata dal Pordenone, visto che pure le tre davanti hanno perso: la già promossa capolista Feralpisalò 1-0 a Novara, il Lecco 3-1 a Padova e la Pro Sesto 1-0 in casa con la Pergolettese.



I ramarri rimangono dunque quarti, ma si vedono avvicinare proprio dai rivali del Vicenza, quinti a un solo punto di distacco quando manca una sola giornata al termine della stagione regolare. Squadra scarica mentalmente e fisicamente quella del presidente Mauro Lovisa, che parte bene, va in vantaggio con Dubickas ma poi subisce inesorabilmente la rimonta dei padroni di casa.



Il gol dell’illusorio 1-0 ospite arriva al 9’: trama articolata sulla trequarti avversaria, che porta Dubickas al tap-in vincente sotto porta su assist di Piscopo. Al 13’ ramarri ancora pericolosi: destro di Candellone da fuori respinto dalla retroguardia biancorossa. Al 19’ percussione centrale di Zammarini “coast to coast”: passaggio filtrante per Ingrosso che mette in mezzo per Candellone, il cui tiro è respinto quasi sulla linea.

Al 23’ neroverdi ancora vicini al raddoppio: lancio per Piscopo che non riesce a superare Confente al limite dell’area. Pochi minuti dopo ecco il pareggio del Vicenza con Rolfini, lesto a insaccare la difettosa respinta di Festa su punizione di Della Morte. Al 31′ Pordenone pericoloso con Pinato, che per pochi centimetri non riesce a colpire di testa da buona posizione in area.

Prima dell’intervallo il “Lane” ribalta il match grazie a Ferrari. E nella ripresa al 7’ ci prova Zammarini con una conclusione dalla distanza: blocca Confente. All’11′ doppia conclusione di Candellone deviata in corner. Al 13’ cross di Piscopo in mezzo: Palombi viene anticipato prima del tap-in, sulla respinta tenta la conclusione Pinato, respinta dalla difesa biancorossa. Arriva sul pallone Zammarini, il cui destro è però troppo alto.

Al 15′ ci prova Palombi di destro, il pallone termina sul fondo. Al 18′ Piscopo solo in area conclude verso la porta: mura il tiro Confente salvando i biancorossi. Al 20′ cross di Palombi per Candellone, che spizza di testa senza però impattare pericolosamente il pallone. Quindi ci prova per due volte Edera, in entrambe le occasioni è sicuro Confente.

LR VICENZA-PORDENONE 2-1

LR VICENZA (4-2-3-1): Confente; Ndiaye, Pasini, Bellich (12′ pt Cappelletti), Sandon (30′ st Oviszach); Ronaldo, Cavion (15′ st Jimenez); Della Morte (30′ st Tonin), Scarsella, Rolfini; Ferrari (15′ st Begic). A disp.: Brzan, Iacobucci, Corradi, Zonta, Giacomelli, Greco, Stoppa, Manfredonia. All. Thomassen.

PORDENONE (4-3-1-2): Festa; Andreoni (19′ st Edera), Pirrello, Ajeti, Ingrosso; Zammarini, Giorico (19′ st Torrasi), Pinato (31′ st Gucher); Piscopo; Dubickas (8′ st Palombi), Candellone (31′ st Magnaghi). A disp.: Martinez, Gallo, Deli, Maset, Negro, Destito. All. Di Carlo

Arbitro: Giaccaglia di Jesi, assistenti Boggiani di Monza e Peloso di Nichelino. Quarto ufficiale Marra di Mantova.

Marcatori: al 9’ Dubickas, al 29′ Rolfini, al 34′ Ferrari.

Note: ammoniti Sandon, Piscopo, Giorico, Andreoni, Ingrosso, Torrasi e Pirrello. Angoli 2-5. Recupero: 3′ pt, 6′ st. Spettatori: 7.647 (di cui 6.000 abbonati), incasso: 56.850 euro.