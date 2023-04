Matteo Restivo vince i 200 dorso con un gran tempo e agguanta il pass mondiale

Matteo Restivo si è qualificato per i mondiali di Fukuoka 2023. Il medico udinese, allenato da Paolo Palchetti per Carabinieri e Rari Nantes Florentia, ha vinto i 200 dorso agli assoluti di Riccione, con il tempo di 1’56”96. Un tempo non solo inferiore all’1’57”50 richiesto dalla Federnuoto per volare in Giappone, ma anche vicinissimo al record italiano, stabilito da lui stesso agli Europei di Glasgow l’8 agosto 2018.

«C’era veramente tanto dentro questa gara – ha raccontato il 28enne udinese laureato in medicina e chirurgia -. Era un po’ di tempo che non nuotavo così bene. Ho attraversato momenti non felici per dubbi avuti dopo un’annata, il 2022, non andata alla grande. Tornare a nuotare 1’56 dopo un anno che non lo facevo è una bella soddisfazione: è il frutto di tanto lavoro e anche della fisioterapia, che ho dovuto fare per problemi a una spalla.

Ultimamente mi sentivo meglio e anche in allenamento stavano arrivando dei tempi buoni. Adesso sono galvanizzato e grato verso le persone che mi hanno sempre dimostrato affetto in questo periodo. È faticoso mantenere sport e studio: ho finito da poco un master di secondo livello. La mia è la storia di chi con il sacrificio è riuscito a fare due cose insieme».

I mondiali si svolgeranno a Fukuoka dal 14 al 30 luglio. «Riconosco di non avere le doti di altri compagni che ai mondiali punteranno a vincere – conclude- , ma voglio essere lì con loro a dare man forte, a fare gruppo. Per me sarà un grande onore.

Spero di poter nuotare ancora attorno all’1’56 e vediamo come va: non faccio mai pronostici. Essere medico oltre che nuotatore mi ha aiutato: è stato sempre un valore aggiunto, perché anche quando le gare non andavano bene avevo sempre un altro ambito in cui sentirmi pienamente realizzato».