Udinese a mani vuote da Roma, Sottil: «Se avessimo segnato il rigore l’avremmo riacciuffata». Mou: «Il 3-0 non è veritiero»

«Se avessimo realizzato il rigore l’avremmo riacciuffata». Ecco la principale recriminazione di Andrea Sottil dopo la sconfitta subita e così commentata: «La squadra ha impattato bene la partita, eravamo aggressivi come l’avevamo preparata e potevamo essere un po’ più precisi sulla prima pressione. Avevamo la palla, dovevamo fare la marcatura preventiva e questi sono gol che purtroppo abbiamo preso spesso.

Dovevamo accorciare e non fare ripartire Belotti. Poi la squadra è tornata in partita e se fossimo andati sul 2-1 avremmo potuto riacciuffarla. Il 3-0 zero mi è sembrato anche troppo per quello che ho visto in campo. Ogni tanto manchiamo nella lettura, nel mestiere. È mancata qualità nell’ultima scelta e nella rifinitura e la mancanza di Beto si è sentita in attacco della porta».

Da parte sua, invece, Josè Mourinnho ha restituito la pariglia così come aveva promesso all’andata dopo avere incassato il 4-0 al Friuli dall’Udinese. «Il risultato può dire che la partita è stata facile, ma io non mi sono sentito tranquillo neanche sul 2-0 quando l’Udinese ha cambiato l’inerzia e ha cominciato a giocare più alta. Noi abbiamo difeso più basso e abbiamo avuto difficoltà.

Poi c’è stato il rigore parato da Rui Patricio e solo sul tre a zero la partita è finita». Soddisfatto anche il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini: «Era importante vincere perché avevamo visto i risultati delle altre squadre. Il gol? Mi son sentito libero, mi mancava molto, e oggi era il mio obiettivo».