Da Boniciolli a Finetti: all’Apu il cambio per ora non ha fruttato

UDINE. Il momento decisivo della stagione si avvicina, ma la crescita dell’Apu Old Wild West ancora non arriva.

Lo confermano le cifre: abbiamo messo a confronto il rendimento della squadra di quest’anno con Matteo Boniciolli alla guida e quello con Carlo Finetti suo erede. Non solo non c’è stato un miglioramento, ma c’è una flessione verso il basso.

UN PO’ DI NUMERI

L’Apu ’22-’23 targata Boniciolli ha disputato 14 partite di campionato, contando anche le due regolarmente giocate con Ferrara ma poi cancellate dalla classifica per il ritiro degli estensi dal campionato.

Il bilancio è di 64,2% di vittorie, contro l’attuale 53,3% della gestione Finetti, head coach da 15 partite. Da notare che con Boniciolli si segnava leggermente di più (76,7 punti di media contro i 72,7 dell’era Finetti) e si subivano meno punti: erano 75,7 a partita, mentre ora sono saliti a 76,5.

Andando più nello specifico, da vicino a canestro si tira leggermente meglio: 50% da due con Finetti al timone, mentre con Boniciolli si navigava attorno 48%.

Al contrario, le percentuali sono calate al tiro da tre punti: 35% sino a fine dicembre, 31% da inizio gennaio con l’avvicendamento in panchina.

C’è anche un lieve calo alla voce rimbalzi, che da 36 di media sono diventati 34, stabile invece la voce assist: erano 13 a partita e tali sono rimasti.

DIFFERENZE

È chiaro che nel mettere a confronto le due gestioni bisogna sottolineare alcune importanti modifiche apportate in corsa al roster.

Boniciolli ha avuto un’Apu con entrambi gli stranieri Briscoe e Sherrill, ma anche con Mussini e Mian poi partiti in direzione Cento e Scafati.

Finetti ha avuto a disposizione Sherrill per un mese solo, poi sono subentrati i problemi fisici e a seguire la risoluzione del contratto per consentire la partenza per Mantova.

Briscoe, invece, ha saltato quasi due mesi di campionato per infortunio. Sul fronte italiani, però, ha potuto giovarsi degli innesti di Alessandro Gentile (che con Boniciolli ha giocato solo in Coppa Italia) e Monaldi: entrambi hanno offerto finora un rendimento ben superiore a quello di Mian e Mussini. Ancora irrilevante, viste le poche gare disputate, l’apporto di Bertetti.

Ci sarebbe poi da fare la tara al peso degli infortuni nelle due gestioni. Nell’era Finetti l’Apu non è mai stata al completo, ma nemmeno Boniciolli ha avuto la dea bendata dalla sua in merito.

Chissà se da qua a fine stagione Finetti avrà un pizzico di buona sorte in più rispetto all’amarissima coda della gestione Boniciolli nell’annata ’21-’22.