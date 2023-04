Gesteco, Redivo arma fatale: segna 22,3 punti a partita

CIVIDALE. Sempre più gialloblù, questo Lucio Redivo. O meglio, sempre più blu: prosegue infatti il super momento dell’italo-argentino in un girone, il Blu per l’appunto, che finora l’ha visto in gran spolvero dopo il rientro dall’infortunio alla caviglia rimediato in chiusura di regular season.

Contro Piacenza, sabato scorso, il nazionale albiceleste ha segnato 17 punti in 35’ sul campo, mettendo a referto pure tre assist e cinque rimbalzi.

Pregevoli le tre bombe infilate dalla guardia su sette tentativi totali: fondamentale, nello specifico, quella valsa l’aggancio alla squadra di coach Salieri sul 65-65.

Altri due punti per lui ed ecco il sorpasso, decisivo, delle Eagles, vantaggio poi mantenuto fino alle sirena finale.

Nel turno precedente, Redivo è on fire in quel di Torino. Per l’occasione, sfiora addirittura il trentello: 29 i suoi punti all’attivo, abbastanza da consegnargli la palma di top scorer del match, con un bel 56% dall’arco, ma non per evitare ai suoi la sconfitta, sul filo di lana.

È quindi ben impresso il marchio dal “gaucho” di Bahia Blanca sulla vittoria conquistata da Cividale nel primo turno di questa fase a orologio di fronte a Milano.

Sotto il muro della “marea gialla”, l’esterno classe ’94 comincia in sordina, poi esplode, contribuendo attivamente al +27 schiaffato ai Wildcats: 21 i punti per lui, conditi da cinque assist.

Conti alla mano, il neo-acquisto ducale sta dunque viaggiando a 22,3 punti a partita: nessuno produce di più in tutto il Girone Blu. Pari al 50% la sua media al tiro da tre; più di tre, quindi, gli assist centrati a ogni incontro.

Grazie a queste cifre, Redivo è tornato a correre sui binari della sua prima stagione in Italia, trascorsa con la maglia di Casale Monferrato addosso.

All’epoca, l’annata la ’20-’21, furono 21,13 i punti per gara nella prima fase; 22,75 nella seconda, per un totale di 19 match disputati.

Quest’anno, il contachilometri delle presenze in gialloblù, per il cestista, non è che a quota cinque: normale, se si considera il suo arrivo a regular season pressoché terminata e il problema alla caviglia vissuto proprio alla fine di questa prima fase del torneo.

Eppure, guardando all’attuale Girone Blu, il nazionale argentino risulta fra i più impiegati, per minutaggio, tra gli elementi a disposizione di coach Pillastrini.

In tre partite, la guardia ha infatti speso ben 99’ sul parquet: solo l’highlander Rota ha fatto meglio, con 105’.

L’obiettivo di Redivo, ci scommettiamo, è adesso quello di aumentare il più possibile questo conteggio: coi tre impegni restanti della fase a orologio, certo, così come attraverso le sfide ormai prossime dei play-off.