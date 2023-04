Pordenone, l’Albinoleffe è l’avversario ideale per tornare al successo

PORDENONE. Nella partita che decreterà la posizione d’ingresso nei playoff, per ritrovare il successo il Pordenone non poteva trovare avversario migliore.

La squadra di Domenico Di Carlo cerca sabato al Tognon quel successo che manca da tre incontri, proprio con l’Albinoleffe, ovvero il club con cui vanta una tradizione iper-favorevole: il bilancio parla di sette vittorie, cinque pareggi e nessuna sconfitta in dodici match disputati in Lega Pro dal 2015.

A questo si aggiunga pure che la formazione di Nevio Foscarini, con soli 14 punti, ha il peggior rendimento del girone di ritorno e del 2023 nel girone A di serie C.

Basterà per fare tornare il sereno sul De Marchi? È ciò che si augura il presidente Mauro Lovisa assieme ai suoi soci prima dell’ultimo atto della regular season, un campionato che ha visto il Pordenone sgonfiarsi di giornata in giornata, passando da dominattore del torneo (+5 sulle inseguitrici dopo la vittoria col Novara nel girone d’andata) a grande delusione (-8 dalla Feralpisalò già in B).

Ci sarà tempo e modo per riflettere su come e perché è stato scialacquato un tale tesoretto, le colpe non mancano a tutti livelli, ma prima bisogna chiudere al meglio il campionato.

Il Pordenone adesso è quarto e punta a migliorare la posizione in classifica: in caso di secondo posto, possibile visto che il Lecco ha “solo” due punti di vantaggio, la squadra entrerebbe in gioco ai quarti di finale nazionale dei playoff, con un mese per preparare il primo match (in programma il 16 maggio).

Se dovesse salire in terza posizione l’undici friulano si ritroverebbe al primo turno della fase nazionale, in calendario il 7 maggio, mentre rimanendo quarto entrerebbe al secondo turno del playoff del girone.

Motivi per tornare al risultato pieno ce ne sono e l’Albinoleffe, di fatto, non ha più nulla da chiedere al campionato. Non può più retrocedere direttamente (scende il Piacenza in caso di arrivo a pari punti) e non può migliorare il piazzamento in ottica playout: non può classificarsi quartultimo, “casella” che dà il vantaggio del fattore campo, può chiudere penultimo o terzultimo (e affronterà gara-2 degli spareggi in trasferta).

Vista la coincidenza, torna alla mente l’ultimo incontro della regular season del 2015 contro i bergamaschi, vinto 1-0 al Bottecchia grazie alla rete di Maracchi.

Un match che diede ai ramarri la possibilità di affrontare i playout e spedì gli avversari in serie D. Fu una della dodici sfide felici con il club della Val Seriana, battuta 3 volte durante il campionato di Lega Pro vinto nel 2019. Serie da proseguire, anche solo per completare a testa alta la stagione regolare.