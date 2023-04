Udinese, dagli applausi alle accuse

Non piace più l’Udinese altalenante e priva della carica agonistica, l’arma che riusciva a proporre all’inizio della stagione e attraverso alla quale era riuscita a costruirsi una classifica più che lusinghiera.

E non è una considerazione da fare osservando le reazioni del “popolo bianconero”: dopo aver raccolto applausi in tutta Italia, adesso la squadra di Andrea Sottil è nel mirino anche dei tifosi delle altre squadre, accusata di non voler più proporsi ad alti livelli, avendo ormai centrato l’obiettivo minimo, quello della salvezza.

Un pensiero che ha proposto Cassano nella rubrica “Habla Antonio” che ha postato, attraverso tre flash sulla 30ª giornata della serie A, su proprio profilo Instagram.

Giocatore di talento ma bizzoso, tanto da essere soprannominato “Fantantonio”, Cassano ora si sta dedicando attraverso il web ai commenti sul calcio, con gli amici della “Bobo Tv” (Vieri, Adani e Ventola) e sui social, dove appare sempre senza peli sulla lingua, seppur animato dalla passione per il calcio champagne, quello fatto di dominio del campo e possesso palla, alla Pep Guardiola.

Per questo le sue frecciate non risparmiano gli allenatori “risultatisti”: Massimiliano Allegri alla Juventus o José Mourinho, tanto che le sue feroci critiche all’Udinese sono stati interpretate – da molti follower – come un appunto critica alla Roma, nonostante la vittoria per 3-0.

Di sicuro i bianconeri sono usciti con le ossa rotte. «Alla Roma non piace avere la palla, ma l’Udinese si schifava di averla: ha disonorato il calcio», ha argomento Cassano.

Il filo conduttore sulla squadra di Sottil? «Ha giocato per lo 0-0». Non ha osato, ha tirato a campare. «Nei primi 60-65 minuti la Roma ha capito che l’Udinese non voleva fare la partita. Ha vinto meritatamente, ma quando tu recepisci che una squadra non vuole giocare allora sali».

Insomma, tutti i complimenti che erano arrivati a inizio stagione dal “pulpito” di Cassano sono spariti: «L’Udinese è stata vergognosa e ha disonorato il calcio».

Giudizi duri. Fin troppo duri? Può darsi. Certo è che, dopo una partenza sparata, dopo un momento di flessione, l’Udinese era riuscita a rimettersi in carreggiata infilando una serie di risultati positivi tra Spezia, Atalanta, Empoli e Milan, 8 punti in quattro giornate.

Una fiammata che si è esaurita tra Bologna, Monza e Roma, 1 punto conquistato, 8 gol subiti, soltanto 2 realizzati. E soprattutto tanta “flemma” in campo dove la squadra di Sottil dà l’impressione di non essere guidata da quello spirito agonistico necessario.

E così dai l’impressione di fregartene del campionato. Tanto la salvezza è stata raggiunta. Non il massimo per chi tifa per te.

E per chi si aspetta che la competitività in serie A resti alta fino all’ultima giornata.