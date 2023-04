Americano all’Old Wild West, due consigli per gli acquisti

C’è un jolly fra carte che l’Apu andrà a giocarsi i play-off. È l’ultimo tesseramento a disposizione, quello con cui si tenterà di ingaggiare il secondo straniero, dopo la partenza di Keshun Sherrill, nel tentativo di far saltare il banco.

REGOLAMENTO

I giocatori senior tesserabili a campionato in corso in A2 sono tre, secondo le Doa della Fip. Uno nel girone d’andata e due in quello di ritorno. Le società che non hanno speso i tre tesseramenti nel corso della regular season, come nel caso dell’Apu (ricordiamo che Bertetti è stato tesserato come under), possono tesserare un atleta senior che non sia mai stato inserito in lista gara in A2 in questa stagione. Il tesseramento può essere effettuato fra lunedì 8 maggio e venerdì 12 maggio, nella settimana fra la fine della seconda fase di regular season all’inizio dei play-off.

I NOMI

Le esigenze della squadra bianconera sono piuttosto chiare. Serve un lungo dinamico, con doti di atletismo e forte a rimbalzo. Secondo i rumors, il nome su cui intende muoversi l’Apu sarebbe quello di Jacorey Williams, centro classe 1994 attualmente in forza alla GeVi Napoli.

Con i partenopei viaggia a 14,9 punti e 8,2 rimbalzi di media, ed è una presenza fissa nello starting five. Attenzione però, a Mikael Hopkins, centro della Reggiana, nome già circolato a marzo. Per lui 10,3 punti e 7,3 rimbalzi a partita, con un 35,6% da tre che lo renderebbe più appetibile nel caso di decidesse di puntare su un lungo americano con buona mano da fuori, visto che a parte Monaldi in casa udinese non ci sono grandi specialisti e contro Torino il limite è riemerso chiaramente.

Scandagliando i roster delle squadre di serie A destinate a chiudere la stagione il 6 maggio, senza fare i play-off, non c’è grande scelta in tema di lunghi: Tai Odiase di Brescia (squadra ancora in lizza per la post season), Tariq Owens di Varese, Skylar Spencer di Trieste.

Taylor Smith della Tezenis Verona si è appena operato ed è fuori dai radar, così come Derek Cooke, ceduto da Treviso a Francoforte nella finestra di marzo dopo essere stato vicino all’Apu. A dicembre, inoltre, è circolato il nome di Christian Burns della Germani Brescia, già sceso in A2 per fare i play-off due anni fa con Napoli, ma il classe 1985 con nazionalità italiana non sembra essere più attuale sul taccuino dei dirigenti bianconeri.

MODALITA’ D’USO

Ci sono un paio di cose da tenere bene a mente. Gli appassionati devono evitare voli pindarici, un buon innesto a maggio potrebbe non bastare per fare il salto di qualità. L’altro è che con un nuovo straniero l’Apu avrebbe dodici senior (Bertetti è under per tesseramento, ma essendo un 2001 non lo è per il referto gara) e ne dovrebbe spedire due in tribuna a ogni partita. Una grana in più da gestire per lo staff tecnico.