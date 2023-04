La Cremonese a Udine, Braida: "In Friuli per vincere"

«Siamo ancora in corsa perché non abbiamo mai avuto l’idea di mollare, giocando sempre con la dignità che faremo vedere anche all'Udinese». Più che un proclama, è una promessa di massimo impegno quella fatta da Ariedo Braida in vista di Udinese-Cremonese di domenica al Friuli, partita che per l’attuale consigliere strategico dei grigiorossi non rappresenta solo un passaggio cruciale legato alla corsa salvezza dei lombardi, ma anche il piacere di ritornare a casa. Braida, infatti, è originario di Precenicco, domani compirà 77 anni, e domenica saluterà i Pozzo che lo lanciarono come ds nel biennio 1984-1986, prima della chiamata di Berlusconi e Galliani al Milan, di cui fu artefice di molti successi per 27 anni.

Braida, la Cremonese si presenterà a Udine nel suo migliore momento dopo due vittorie di fila...

«Il calcio è bello e strano anche per questi aspetti, ma è logico che giunti a questo punto noi dobbiamo provare a giocarci il tutto per tutto. Poi è facile a dirsi, sappiamo che la lingua non fatica a parlare, ma se devo sintetizzare il pensiero con una battuta dico che veniamo per vincere».

Tutto merito degli ultimi due successi su Sampdoria e Empoli che hanno riacceso la speranza?

«È chiaro che le vittorie aiutano e fanno punti, ma questa squadra se l’è sempre giocata con tutti fino all'ultimo minuto, e penso alla sconfitta nel finale con la Juventus, ai pareggi con Milan e Atalanta. E anche quando abbiamo perso lo abbiamo fatto a testa alta. Un segno distintivo per noi è la dignità, perché nessuno ha mai avuto l’idea di mollare e non si sono visti segnali di rottura».

All’andata l’Udinese trovò la Cremonese di Alvini. Quella di Ballardini com’è?

«Non vorrei parlare troppo bene del mister, ma è bravo perché ha l’umiltà di chi sa cosa ha in mano, e riesce a ottenere il massimo da tutti i giocatori. Uno dei suoi meriti maggiori è far sentire tutti i giocatori uguali e utili. Non ha fatto titolari e riserve, cambia continuamente e mettendo in discussione tutti ha permesso al gruppo di responsabilizzarsi a dovere, traendo il vantaggio di avere sempre dei giocatori pronti sul piano fisico e atletico».

Quanto vi ha aiutato la Coppa Italia, dove giovedì prossimo giocherete la semifinale di ritorno a Firenze dovendo recuperare due gol?

«Molto, perché andare avanti in coppa ha dato la spinta a livello mentale, ma soprattutto la consapevolezza che anche noi sappiamo farci. Se elimini Napoli e Roma l’autostima aumenta, anche se la valutazione complessiva va fatta su una stagione che è stata particolare, e dove la squadra ha dimostrato anche dei limiti, pur giocando sempre a testa alta Per assurdo, ci siamo comportati sempre meglio con le big e non con le pari grado».

Anche l’Udinese ha sprecato occasioni con le medio piccole. Che idea si è fatto?

«Bisogna essere dentro a una società per capire le dinamiche, e in questo caso, capire perché l’Udinese non ha mantenuto le promesse iniziali e non ha fatto ciò che aveva fatto sperare all’inizio».

Ritiene che per i bianconeri il calo sia da attribuirsi all’infortunio di Deulofeu, oppure alla gestione?

«Questo non posso saperlo, ma per esperienza so che l’aspetto più complicato in una squadra è la sua gestione, e gestire il gruppo squadra non è facile perché oggi tutti i giocatori sono imprenditori di loro stessi. Sono piccole-grandi imprese con i social e i procuratori e chi non gioca si lamenta. E questo vale per tutti».

Per Braida qual è la squadra rivelazione?

«Il Monza senza dubbio, col suo allenatore Palladino che è giovane, ma sembra fare questo mestiere da tempo. E un plauso lo faccio anche al Bologna di Thiago Motta».