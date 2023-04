Pordenone, l’appello di Burrai ai tifosi: «Il Tognon dev’essere il nostro fortino»

PORDENONE. Assente nella gara col Vicenza, sabato contro l’Albinoleffe al Tognon tornerà Salvatore Burrai. Il capitano e regista del Pordenone, classe 1987, ha scontato la giornata di squalifica ed è pronto a dirigere nuovamente le operazioni in mezzo al campo. La sua presenza è irrinunciabile: con lui la squadra acquista ordine e personalità, senza contare la sua abilità sui calci piazzati.

Sono undici gli assist che ha servito in stagione, senza di lui si fatica a fare gol. «La partita di sabato può cambiare la storia della stagione, degli imminenti playoff. Spingiamo al massimo insieme ai nostri tifosi», ha detto Burrai.

«Quella con l’Albinoleffe, l’ultima della stagione regolare, non sarà certo una gara qualunque – ha rimarcato il capitano –, per noi potrebbe essere la svolta della stagione, perché conquistare una posizione finale migliore in classifica può valere molto nei playoff. Spingeremo forte per conquistare questi tre punti. Anche perché si sa che vincere dà entusiasmo, aumenta l’autostima e regala fiducia per il prosieguo della stagione.

Dobbiamo dare delle risposte importanti prima di tutto a noi stessi e riuscire a trascinare il pubblico. Ci sono tutte le componenti per ricreare l’entusiasmo: ci serve assolutamente per affrontare al meglio il mini-campionato che ci attende».

La spinta del Tognon può risultare fondamentale. «I tifosi – ha sottolineato Burrai – ci sono sempre stati vicini. E da quando siamo tornati in provincia ancora di più, creando un ambiente fantastico a Fontanafredda. Spero siano sempre più numerosi e ci sostengano, Sto pian piano rivivendo le emozioni del Bottecchia, il nostro “catino” che metteva in soggezione gli avversari. Con l’aiuto dei nostri tifosi possiamo ricreare un “fortino”».

Tifosi che non mancano neppure in trasferta. «Ce n’erano anche a Vicenza – ha riconosciuto il regista – e il loro affetto si è sentito. Li ringraziamo per esserci sempre, sappiamo che quando le cose vanno male sono loro i primi a rammaricarsi. Sabato cercheremo di dar loro una gioia.

Siamo una famiglia, dobbiamo remare tutti nella stessa direzione. Creiamo una bella festa e sfruttiamo il fattore Tognon: qui andranno costruiti i successi ai playoff, perché le trasferte saranno in stadi caldi di squadre molto forti».

Sabato al suo fianco giocheranno Pinato e probabilmente Gucher, con Zammarini costretto al ruolo di terzino (fuori l’infortunato Bruscagin e lo squalificato Andreoni). Davanti Piscopo alle spalle di Candellone e uno tra Palombi e Magnaghi.