Gesteco, a Milano con 150 tifosi per blindare il secondo posto

PalaLido Allianz Cloud: complesso il nome dell’impianto in cui andrà in scena la sfida fra Eagles e Urania Milano. Da digitare sul navigatore, s’intende. Non si perderanno, comunque, i 150 supporter pronti a seguire capitan Rota e compagni anche in questa nuova, importante, uscita di campionato.

La penultima, per loro, in terra “straniera” prima dei play-off e, per certi versi, la più importante in vista dell’attesa fase ventura. Una vittoria sul suolo dei Wildcats, infatti, consentirebbe ai Pilla boys di proteggere il loro secondo posto dagli attacchi delle più dirette inseguitrici, Milano su tutte. Il che, lo saprete, darebbe alla Ueb la chance di vivere un primo turno play-off col vantaggio del fattore campo.

Tra il dire e il fare, però, c’è di mezzo l’Urania. Domenica il match: ad assistervi, in prima linea, un nutrito manipolo di sostenitori ducali. Questi si muoveranno in giornata, le partenze al mattino, da Udine e Cividale: a trasportare i tifosi una corriera insieme a un paio di pulmini e qualche automobile.

«I preparativi, ormai, possono dirsi quasi terminati; i posti, almeno per quanto riguarda la trasferta organizzata, sono esauriti»: a fare il punto sulla prossima uscita della “marea gialla” Carlo Di Rito, fra gli organizzatori della stessa e voce del popolo di fede gialloblu.

«Siamo carichi, pronti a invadere il PalaLido». Replicando così quanto già avvenuto, nel corso di quest’annata, in altre piazze del torneo cadetto, i fan delle aquile sempre calorosi. E sempre più numerosi: «Vanno ringraziati per questo tutti i sostenitori di questa squadra. Ci stiamo dimostrando tutti ogni giorno più presenti, più attaccati. Desiderosi di trascinare i nostri beniamini verso risultati importanti».

Un successo in quel di Milano rientrerebbe senza dubbio fra questi: «Ci attende una gara molto difficile – spiega però il tifoso –, una partita in cui i nostri avversari vorranno in tutti i modi tornare alla vittoria dopo il ko subito nell’ultimo turno a Bologna». Un ulteriore passo falso dei rossoblù, dopotutto, precluderebbe loro ogni occasione di agganciare la Ueb. «La nostra speranza, ovviamente, è quella di riuscire a strappare un risultato positivo. Siamo fiduciosi».