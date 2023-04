Soragna: «Udine piazza da serie, a coach Pillastrini garanzia per la Ueb»

Matteo Soragna sbarca in Friuli, spinge l’Apu in vista dei play-off e “benedice” il progetto Eagles.

L’ex giocatore azzurro, ospite stasera a Spilimbergo in veste di esperto di cose Nba per il 60ennale della Vis, parla di basket a 360° e ci regala alcune chicche particolarmente gustose. Soragna, bentornato in Friuli.

Che rapporto ha con la nostra regione?

«Sinceramente ho un ricordo molto amaro di quando giocavo a Barcellona Pozzo di Gotto. Perdemmo la finale per andare in A1 contro la Snaidero allenata da Boniciolli».

Ora a Udine c’è l’Apu. Cosa pensa della squadra bianconera?

«Ha l’ambizione di salire in A, dove ci starebbe bene, visto che Udine è sempre stata una piazza da massima serie. La società ha un bel progetto e la città ha voglia di riassaporare il gusto delle sfide con i top club italiani».

Quest’anno ci sono diversi ex azzurri che lei ha sfidato come avversari. Pesiamo a Gentile e Cusin.

«Gente che ha vinto e l’esperienza per far capire anche agli altri cosa serve per vincere le gare che contano. Averli in squadra è un bene».

Che ricordi ha delle sfide con capitan Antonutti?

«Ci siamo affrontati tante volte. Michele faceva i canestri che contavano e ha sempre avuto l’energia che aiuta il pubblico a entrare in partita. Lo fa tuttora. È un tiratore di livello, il suo ruolo ben preciso nel team lo sa svolgere al meglio».

Lei è di Piacenza, dove domenica sarà di scena l’Apu contro l’Assigeco del friulano Pascolo.

«Anche con “Dada” ho un ricordo amaro. Io ero a Capo d’Orlando e lui a Trento, ci sconfissero in finale play-off. L’Assigeco è ben allenata e gioca una bella pallacanestro. Contro Udine mi aspetto una bella sfida».

Del progetto di Cividale che idea si è fatto?

«Dico che la presenza di Pillastrini è una garanzia. È un allenatore che viene preso per creare una cultura di squadra e per strutturare una società. Con lui si può lavorare a un progetto nel lungo termine, il rinnovo del contratto a Cividale non è un caso».

L’Italia del “Poz” è pronta per i grandi palcoscenici?

«Ha già raggiunto l’obiettivo di partecipare ai Mondiali e questo è importante. Ha un’identità ben precisa, fa divertire e innamorare la gente. Vedo la stessa impronta della squadra di Meo Sacchetti, significa che c’è continuità, anche se giocano diversamente. Questa è una Nazionale che non molla mai e mi piace perché è una squadra riconoscibile».

Da esperto Nba, ci fa un pronostico sui play-off?

«A Est siamo in tanti a prevedere una finale Milwaukee-Boston, ma occhio a Philadelphia che può dare fastidio. A Ovest è più complicato fare pronostici, è una sorta di terra di nessuno. A inizio anno diedi i Clippers favoriti, molti dipende da Paul George. Nell’altro lato del tabellone occhio ai Lakers e ovviamente Golden State, anche se in trasferta fa tanta fatica».

Il suo parere sul caso Banchero?

«Ai prossimi Mondiali non lo vedremo sicuramente in azzurro. La sua è una decisione difficile, che riguarda tanti ambiti. Al 99%, inoltre, vincerà il premio come rookie dell’anno e la cosa complicherà ulteriormente le cose».

Quali saranno le stelle dei prossimi Mondiali?

«Posso dire che Jokic, Giannis e Doncic sono i giocatori che la gente ama vedere e per i quali pago volentieri il biglietto, ma tifo tantissimo per Simone Fontecchio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA