Apu, riecco Gaspardo e per lui subito il derby con Pascolo

UDINE. L’Apu Old Wild West riecco il “Gas”. A un mese e mezzo dal derby con Cividale, la squadra bianconera ritrova infatti Raphael Gaspardo, costretto a una lunga sosta ai box per lo strappo alla pianta del piede.

Dopo aver stretto a lungo i denti per una fastidiosa fascite plantare, l’ala di Vidulis è stata costretta a fermarsi, ma ora è pronta per dare il massimo in vista della fase decisiva della stagione.

«È stato un mese e mezzo di lavoro intenso a livello atletico – ha affermato il numero 10 bianconero – e in settimana ho ripreso anche ad allenarmi con i compagni.

La squadra sta affrontando un momento non facile, ma la fase a orologio ci deve servire soprattutto per capire quali sono le nostre lacune, al fine di farci trovare pronti ai play-off.

Per quanto riguarda l’Assigeco Piacenza, come abbiamo visto nella gara al Carnera, è un’ottima squadra che gioca un buon basket. Dal canto nostro dovremo cercare di sfruttare i nostri punti di forza».

Domenica Gaspardo è atteso da una sorta di derby friulano fra numeri “quattro” con “Dada” Pascolo: due che hanno militato a lungo nella massima serie, vestendo anche l’azzurro della Nazionale.

Per lo staff tecnico dell’Apu il rientro dell’ex Brindisi è una sorta di liberazione: da quando è stato promosso head coach al posto dell’esonerato Boniciolli, Carlo Finetti (al netto delle operazioni di mercato in uscita) ha avuto a disposizione il roster al completo soltanto nelle prime due partite con San Severo e Chiusi.

Il doppio status del 2001 Bertetti, under per il tesseramento, ma senior per il referto gara, impone nuovamente il turnover. Il tecnico toscano ha convocato tutti gli uomini del roster e deciderà a ridosso del match: l’ipotesi più probabile è che a star fuori sia proprio l’ex Ferrara Bertetti.

Per queste ultime tre gare della fase a orologio il turnover non è un dramma. La faccenda sarà più complicata perché il probabilissimo arrivo di un nuovo straniero costringerà lo staff tecnico a mandare in tribuna due senior. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA