Gesteco-Urania sarà sfida doppia, anche l’Under 19 contro Milano

CIVIDALE. È tutto pronto in casa Gesteco per la seconda, e penultima, trasferta di questa fase a orologio. Domenica 23, dalle 18, i ragazzi di coach Pillastrini sfideranno l’Urania Milano in un match chiave per le ambizioni del club ducale nei futuri play-off.

È previsto per sabato, dunque, lo spostamento del team gialloblù verso la sede in cui sarà di scena l’incontro. La partenza per Rota e compagni avverrà alle 12.30 dal PalaGesteco.

Qualche ora di viaggio in corriera ed ecco le aquile in Lombardia, precisamente fra le mura della palestra secondaria del PalaLido Allianz Cloud di Milano, dove, dalle 18.30, la squadra al gran completo effettuerà una sessione di allenamento.

Notte all’hotel Mirage di Milano quindi, l’indomani, ore 9.30, la rifinitura sul parquet dell’Allianz Cloud. A seguire, l’attesa per la partita, nonché per l’arrivo dei sostenitori della “marea gialla”: l’idea quella di vivere l’appuntamento come un sol uomo, insieme.

Si muove unita, allora, l’affiatata famiglia ducale. Una famiglia che, in settimana, è venuta a conoscenza del cammino che la propria formazione Under 19 vivrà in occasione delle finali nazionali di categoria in programma dall’8 al 14 maggio ad Agropoli.

Il via con la fase a gironi tra i sedici club partecipanti: la compagine di coach Vecchi, in questo frangente, dovrà vedersela contro College Basketball Borgomanero, Firenze Basketball Academy e, tornando all’attualità, Urania Basket Milano.

Dopo i primi tre giorni di gare, spazio ai quarti di finale (12 maggio): accesso diretto per le prime classificate di ogni girone, spareggi invece fra seconde e terze, a incrocio (11 maggio). Il 13 maggio le semifinali, il 14 le finali.

Altra novità sul fronte giovanile: nei giorni scorsi, infatti, la società gialloblù ha siglato un accordo pluriennale con l’Asar Romans. Fra le iniziative previste dallo stesso, la disponibilità da parte della Ueb a organizzare riunioni tecniche con i propri coach, a visionare i tesserati dell’Asar per i campionati d’Eccellenza e a segnalare potenziali giocatori per la prima squadra dell’Asar.