Gesteco a Milano, Pillastrini: «Loro saranno molto motivati»

Per la UEB, riecco l’Urania, tre settimane dopo: immediato il nuovo faccia a faccia tra le due squadre dopo il sonoro ko rifilato da Cividale ai Wildcats, sul suolo del PalaGesteco a inizio mese (89-62). Va così, con questa fase a orologio: tic toc, poche gare, ritmi serrati. Sono giunte così al giro di boa del Girone Blu, le Eagles.

Tre gli incontri ancora da giocare, la chance, già stasera, di chiudere il discorso legato ai primi due posti in classifica. Già, perché Milano, terza, insegue a distanza di due punti i ducali, attualmente secondi, complice la sconfitta rimediata dai rossoblù nel turno scorso a Bologna (73-64).

PAROLA ALLE EAGLES

«Giocheremo contro una nostra competitor – ha spiegato coach Stefano Pillastrini alla vigilia –: l’Urania è reduce dalla battuta d’arresto di Bologna e contro di noi, all’andata, non ha sicuramente fatto una buona partita, quindi saranno ultra motivati».

Non che le aquile abbiano meno ragioni per voler portare a casa i due punti: «Siamo reduci da due belle gare – ha proseguito il coach –, seppur una di queste persa a Torino. In più, se vincessimo, faremmo un passo in avanti veramente importante in vista dei play-off». È concentrato, perciò, il capitano Eugenio Rota. «Dovremo stare molto attenti e seguire il piano partita preparato dal coach. Sappiamo benissimo che sarà difficile, ma noi vogliamo fare la nostra partita sulla scia dell’entusiasmo di questo periodo».

QUI URANIA

Dall’altra parte, mastica ancora amaro l’Urania per il passo falso in casa della Effe: «Arriviamo da una sfida molto dura – ha detto coach Davide Villa – e approcciamo un’altra gara altrettanto impegnativa».

Occhi, dunque, all’incontro odierno: «I friulani – prosegue Villa – hanno energia e grande aggressività, fattori che abbiamo subìto pesantemente nella sfida d’andata. Il nostro compito sarà quello di riuscire a entrare nel match con uguale o maggiore intensità, pronti davvero a combattere, cercando di sfruttare al meglio le nostre qualità».

EAGLES FUSTAL

Squadre al completo. Diretta della sfida su LNP Pass, differita su Telefriuli. Infine, la news nell’aria: potrebbe nascere a breve, infatti, la Eagles Futsal, nuovissima realtà di calcio a cinque targata Ueb.