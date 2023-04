Pordenone, imperativo vincere per sperare nel podio

PORDENONE. Secondo, terzo o quarto: non fa lo stesso. E a scanso di sorprese, perché il Pordenone al termine di questi ultimi 90 minuti della regular season di serie C potrebbe scivolare pure più giù, visto che il Padova, a meno 3 ma con gli scontri diretti a favore, potrebbe ancora scavalcarlo.

Ma l’ipotesi in casa neroverde non è nemmeno presa in considerazione. Si vuole guardare in alto, dove, come detto, le tre posizioni alle spalle dell’ormai promossa Feralpisalò non hanno lo stesso valore.

Arrivare secondi consentirebbe di accedere direttamente al secondo turno dei play-off nazionali, il terzo garantirebbe di risparmiarsi la fase degli spareggi “locali” , mentre il quarto costringerebbe i ramarri a sobbarcarsi anche una gara dei playoff del girone.

Considerato il lungo e tortuoso percorso che porterà a decretare la quarta promozione in B, dopo quelle già sancite di Feralpi, Reggiana e Catanzaro, che partirà il 30 aprile per concludersi l’11 giugno, ben si capisce che una fatica in più o in meno può fare la differenza.

È per questo che Domenico Di Carlo, dopo lo sfortunato “riesordio” di Vicenza, oggi con l’Albinoleffe punta senza mezzi termine ai tre punti. Nell’attesa di conoscere i risultati delle rivali, perché inevitabilmente le sorti dei neroverdi (59 punti) dipenderanno anche dall’esito delle gare che vedranno impegnate, in primis, il Lecco, attualmente secondo a quota 61, in casa con una Pro Vercelli ancora alla ricerca di punti salvezza, e della Pro Sesto, ora terza (60), che sarà ospite d’onore alla festa della battistrada.

L’Albinoleffe atteso al Tognon ha già la testa ai play-out. Per non raggiungerli la formazione orobica dovrebbe incappare in una debacle clamorosa, ovvero perdere con più di 8 gol di scarto ed essere agganciato all’ultimo posto dal Piacenza, che oggi riceve il Vicenza.

Se non è fantacalcio, poco ci manca. Così il tecnico bergamasco Claudio Foscarini, anche se l’esordio negli spareggi-salvezza avverrà fra 15 giorni, potrebbe ragionare già nell’ottica dei prossimi e decisivi impegni. Risparmiando, tra gli altri, il diffidato Ali Zoma sugli esterni, così come l’espertissimo (41 anni a giugno) Genevier in mezzo al campo.

”Guai a sottovalutare l’impegno – avverte comunque Di Carlo –. Chiudere con una vittoria è il minimo che possiamo fare per i nostri tifosi. E alla fine vedremo cosa succederà in ottica play-off. Ai miei ragazzi chiedo di avere fiducia, coraggio e mantenere la giusta distanza tra i reparti”.

Oltre a Bassoli e agli squalificati Andreoni e Torrasi, out Benedetti, La Rosa e, defezione dell’ultima ora, Piscopo. Recuperati, invece, Bruscagin e Dubickas.