Sottil: «L’Udinese vuole vincere»

UDINE. «La squadra ha voglia di tornare a vincere e fare un finale di campionato importante per chiudere questo straordinario percorso fatto fino ad oggi». Andrea Sottil comincia così alla tv del club la conferenza stampa della vigilia.

È evidente l’intenzione del tecnico di difendere il suo lavoro, anche se pare alquanto discutibile definire «straordinario» il percorso dell’Udinese che dopo una grande partenza, dopo il Mondiale è incappata in un periodo fatto di tanti bassi e pochi alti.

GARA TRAPPOLA

In cuor suo lo sa anche il tecnico bianconero che infatti aggiunge: «Siamo consapvoli che potevamo fare meglio nelle ultime tre partite, ma questo è il calcio. Abbiamo lavorato tanto e preparato bene la gara. Ci attende una partita difficile, sarebbe sbagliato pensare il contrario.

La Cremonese ha vinto le ultime due partite e punta alla salvezza. Detto questo, sappiamo anche di avere la qualità per mettere in difficoltà i nostri avversari».

Sottil si aspetta «una partita molto tattica, dovremo essere lucidi, intelligenti e pazienti, e dovremo essere continui per tutti i 90’, sia in fase di possesso sia in fase di non possesso. Come vediamo in tutte le giornate di campionato, non esistono squadre piccole.

Venerdì sera abbiamo visto che il Bologna, una delle squadre più in forma, è stato battuto a Verona che lotta per la salvezza. Dovremo essere ordinati, corti e pressare al momento giusto. La squadra sa quello che deve fare ma soprattutto sa quando lo deve fare».

INVERSIONE DI ROTTA

Bisogna riuscire a trovare le massime motivazioni cosa che all’Udinese raramente è successa nel girone di ritorno. Sottil spiega quali sono gli obiettivi per questo finale di stagione: «L’Udinese è sempre stata dalla parte sinistra della classifica, per quasi tutto il campionato e quindi l’obiettivo è quello.

Dobbiamo ritornare a finire in crescendo e giocare con più spregiudicatezza. Sta passando, nell’ultimo periodo, che questa squadra sta facendo un campionato bruttissimo e, da responsabile, mi sento di dire il contrario a questo punto della stagione. Siamo consapevoli che qualche partita in più si poteva vincere, ma questi discorsi sono tutti relativi in questo sport.

Dobbiamo ritornare a fare una prestazione da Udinese, tipo quella con il Milan, Empoli o Atalanta, con continuità in tutta la partita ed in tutte le fasi di gioco. Questo lo pretendo dai ragazzi, perché so benissimo che la mia squadra può creare quella giocata per portare a casa i tre punti».

RINASCIMENTO ITALIANO

Sottil conclude complimentandosi con le squadre italiane approdate alle semifinali delle coppe europee.

È anche l’occasione per parlare di suo figlio Riccardo decisivo per la qualificazione della Fiorentina: «È un bel segnale, il nostro calcio ha ripreso valore, significa che si lavora bene. Sono molto contento per il gol di Riccardo, rientrava dopo tanti mesi per un infortunio alla schiena e quindi sono contento che abbia fatto un gol importante per la propria squadra».