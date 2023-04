Udinese, mister Sottil chiede di mordere le caviglie

Se è vero che una squadra dovrebbe riflettere il credo del proprio allenatore fino a rappresentarne il gioco a sua immagine e somiglianza, allora Andrea Sottil avrà senza dubbio notato che nelle ultime tre partite l’Udinese attuale “non gli somiglia per niente”, per dirla con l’indimenticabile battuta, qui parafrasata, di un esilarante Roberto Benigni in Johnny Stecchino.

PROFILO FAKE

Il film usciva nel 1991 e in quegli anni Sottil stava affacciandosi alla prima squadra del Torino a suon di contrasti ruvidi, costruendosi la carriera con quella determinazione diventata poi l’emblema del difensore roccioso che ebbero modo di conoscere anche i tifosi friulani.

Ebbene, se messa a confronto del suo allenatore, quest’ultima Udinese è tutto fuorché determinata, come indicano le percentuali ai contrasti vinti delle ultime tre partite giocate dopo la sosta di metà marzo. Solo il 38% con la Roma, solo il 40% col Monza (che al Friuli ne vinse 71%) e appena il 56% a Bologna.

Ecco i tre indizi che hanno portato il tecnico alle riflessioni, visto che questa Udinese è apparsa troppo molle e arrendevole anche all’occhio lungo di Gianpaolo Pozzo, perdendo l’identità del proprio condottiero e divenendo quasi un profilo fake di se stessa.

RICHIESTE

E siccome il calcio non è solo tecnica, tattica e fisicità, ma anche la capacità di saper fondere queste tre componenti, tra le mille altre, Sottil sta capendo che la prima risposta da dare, domani con la Cremonese, dovrà essere proprio di tipo comportamentale.

In poche parole, i bianconeri devono tornare a “mordere le caviglie” avversarie come se di fronte avessero quel Milan che al Friuli ha subito l’ultimo ko prima di approdare alle semifinali di Champions.

MOSSE

È sulla base di questo presupposto che in settimana Sottil ha chiesto più ferocia e determinazione, facendo anche capire che chi non si adegua potrebbe accomodarsi in panchina.

È il caso di Kingsley Ehizibue, in ballottaggio con Festy Ebosele, ma anche di Nehuen Perez che a Roma a volte ha marcato con lo sguardo e a distanza, come Destiny Udogie nel raddoppio di Pellegrini.

Tuttavia, se Perez in difesa potrebbe lasciare il posto a Adam Masina sul centro sinistra, da esterno invece Udogie non sembra avere concorrenza. Il discorso invece tocca da vicino Lazar Samardzic, lui sì ancora “fragile” in quanto a contrasti e tackle.

Il serbo sembra il primo indiziato alla panchina, quindi, in nome del ripristino della “manovalanza” di qualità, con Sandi Lovric e il Tucu Pereyra da interni ai fianchi di Walace che in quanto a recuperi non è davvero secondo a nessuno in campionato. In attacco torna il tandem Beto-Success, due che non temono certo i contrasti.