Apu, il mal di trasferta adesso deve passare Accadrà a Piacenza?

A tre turni dal termine della fase a orologio, l’Apu Old Wild West va a Piacenza alla ricerca della formula per guarire dal mal di trasferta. La vittoria lontano dal Carnera manca da tre mesi e mezzo, cioè da quando la truppa bianconera s’impose a San Severo.

La cura va trovata prima possibile, perché i play-off sono sempre più vicini e molto probabilmente l’Apu giocherà sin dal primo turno col fattore campo a sfavore. Meglio, quindi, scrollarsi di dosso questo malessere da viaggio sin da oggi.

ULTIMISSIME

I bianconeri sono partiti ieri alla volta di Piacenza, finalmente al completo. Gaspardo c’è e giocherà uno spezzone di gara per ritrovare gradualmente la condizione.

Uno dei senior dovrà accomodarsi in tribuna: decisione last minute, la sensazione è che toccherà a un esterno. Probabile ballottaggio fra Bertetti, Nobile e Palumbo.

L’Assigeco si presenta con un volto diverso rispetto al match di tre settimane fa a Udine: il centro Skeens si è infortunato proprio all’andata ed ha concluso anzitempo la stagione, la guardia McGusty è rientrata a tempo pieno e già sabato scorso a Cividale ha “graffiato” coi suoi canestri, il play Sabatini avrà più minutaggio per entrare in forma dopo tre mesi di stop.

QUI APU

A introdurre la sfida odierna è l’assistente allenatore Gabriele Grazzini: «Affrontiamo una squadra che sicuramente metterà pressione, energia, durezza in ogni possesso, sia in fase difensiva che offensiva.

Noi dovremo essere pronti a reggere questa forza d’urto, puntando sulle nostre certezze.

Credo inoltre che il minutaggio sempre crescente di Sabatini sia un’arma importante: è un ragazzo con una voglia di vincere innata e una leadership naturale. La nostra fisicità sarà importantissima e dovremo essere squadra per tutti i 40 minuti, sapendo che il risultato si deciderà nell’ultimo quarto, com’è successo a entrambe le squadre in questa seconda fase».

COME SEGUIRLA

La gara fra Assigeco e Apu sarà trasmessa in diretta su Ms Channel, canale 814 del pacchetto Sky, e in diretta streaming sito della Lega Pallacanestro tramite Lnp Pass (oggi in chiaro) e sul canale Twitch Italbasketofficial.