Old Wild West, finalmente arriva la vittoria: Udine batte Piacenza fuori casa

Si sveglia dopo due quarti, inizia a difendere e ritrova il filo con la vittoria fuori casa l’Old Wild West che vince a Piacenza 88-81. Udine, per carità, continua a non convincere a tre settimane dai play-off, ma non vinceva dal 4 gennaio fuori dal Carnera e alla fine ha avuto ragione di un avversario calato vistosamente per assenza di cambi e talento.

Torna il turnover, stavolta tocca stranamente al play Palumbo. L’Apu inizia bene in attacco, con Cusin ancor preferito a Pellegrino in quintetto, ma in difesa la “Finetti band” si prende cinque triple di fila da Piacenza facendo girare le scatole in panchina a coach Sacco, entrato e uscito dal progetto con la rapidità della luce ma da 40 anni in panchina col mantra della difesa. Esagera Piacenza al tiro da fuori, ma non può far altro senza l’americano Skeens sotto canestro.

Difendere? What? Nemmeno Monaldi e Nobile e finalmente Gaspardo, al rientro dopo 50 giorni dall’infortunio nel derby, cambiano il trend.

Il canovaccio della partita è chiaro: se Udine resta a galla, fermando l’emorragia in difesa e decidendosi a fermare Pascolo, prima o poi non potrà che venire a capo della partita, rompendo il sortilegio in trasferta, vista l’obbligata monotematicità dell’attacco di Piacenza e i pochi cambi. Primo quarto: 24 a 18.

Poi? Sbandano i friulani subendo punti a raffica da McGusty, al Carnera tre settimane fa in campo per onor di firma ma uno dei migliori stranieri della A2. A tre settimane dai play-off “allegria” direbbe il grande Mike Bongiorno.

Eppure a metà partita l’Apu è sotto “solo” di 8 punti (44-36) dopo essere scivolata anche a meno 14. Perché negli ultimi minuti del quarto, ad esempio, uno come Pellegrino, capìta di non avere avversari sotto canestro, ha cominciato a farsi sentire.

Insomma, pur avendo barcollato, i ragazzi del West sono ancora in tabella vittoria, specie se Piacenza continuerà nel trend di questa seconda fase: calare, e di brutto, negli ultimi due quarti.

Ripetiamo: non un granché a tre settimane dai play-off, ma da qualcosa bisogna pur ripartire. Magari da Briscoe, sempre se si decidesse a giocare come sa. Sicuramente dal tiretto morbido di Gentile o da Esposito. Udine si rifà sotto con loro anche utilizzando i suoi lunghi. No, tifoso bianconero, non pensare che se là sotto contro ci fossero i lunghi delle big...No non pensarlo e guarda la tua squadra ora almeno sbucciarsi le ginocchia in difesa e alternare attacchi ragionati.

Così Piacenza cala vistosamente, come sempre fa, e Udine a 40” dalla fine del terzo quarto mette la freccia (62-58) con una schiacciata in tap-in e una tripla di Gaspardo con urlo, una delle più belle notizie del match.

Non si gira più indietro Udine. Gentile a inizio quarto quarto con una gran stoppata e palla recuperata fa la voce grossa. La squadra lo abbraccia, dimostrando ancora una volta di essere un gruppo solido e con valori. Più sei, più 8, anche Briscoe sembra un altro giocatore rispetto all’inizio e macina punti su punti (22 alla fine). Tripla di Nobile. Udine dilaga. Arriva la vittoria. Anche se Piacenza fa in tempo a ritornare a meno 5 nonostante i time-out di un furibondo coach Finetti. Insomma, l’Old Wild West resta un rebus, ma con due punti in tasca risolverlo forse sarà più facile. Ma per carità ragazzi, difendete sennò continuare a parlare di far strada nei play-off non ha senso. —

