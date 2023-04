La Gesteco perde con l’Urania, a Milano fatali gli ultimi minuti

Ueb sconfitta, domenica 23 aprile, da Milano. Ueb battuta in volata dai meneghini targati Urania, più lucidi nel finale del match giocato sul parquet del PalaLido Allianz Cloud.

È finito così 89-85 il match che avrebbe potuto assicurare ai friulani il secondo posto del Girone Blu. A passare, davanti al pubblico amico, e a 150 supporter gialloblu, è stata invece la formazione di casa, sotto fino a 5’ dal termine ma poi in grado di assestare la spallata vincente, complici i contributi dei vari Montano e Potts.

E dire che benaugurante era parsa, prima del match, la visita a Rota e compagni del ct della Nazionale, Gianmarco Pozzecco, grande amico di coach Pillastrini ed ex per aver giocato a Cividale in serie C trent’anni fa.

Senza contare come, già in principio di incontro, chiare apparivano le intenzioni corsare della compagine friulana. È dunque il pirata “Jack” Dell’Agnello, in semi-gancio, ad aprire le marcature, scattato il via alla tenzone: suoi i canestri che permettono ai gialloblu di tenere, nei primi due minuti, la guida del match.

Da lontano, però, ecco la bandiera dei Wildcats: dai 6,75mt, la sventola Amato. Tripla del play e pareggio: inizia così un botta e risposta dall’arco. Pullazi fa +4, Miani risponde. Amato, già in striscia, va ancora a segno; Pepper mantiene la nave in scia.

Riecco Dell’Agnello, subito in doppia cifra, mentre, sul fronte opposto, l’asse degli ex Udine Amato-Ebeling produce la schiacciata del +1 meneghino. Bomba Montano, poi Valsecchi, quindi Mouaha: viaggia col vento in poppa lo score.

Capitan Rota, silente nel primo quarto, in avvio del secondo mette mano al timone piazzando la tripla del 27-29 ducale. Al suo fianco, agisce da albero maestro Battistini, segnando, cogliendo preziosi rimbalzi.

Poi, coltello fra i denti, sbuca Mouaha: il camerunense, con la sua grinta, semina il panico tra le linee difensive rossoblu. Dall’altra parte è Hill a tenere in partita l’Urania, col -3 che convince coach Pilla a ributtar nella mischia Dell’Agnello.

L’ex Bergamo risponde presente, con quell’uncino suo marchio di fabbrica. Milano, però, non incassa. Perché Ebeling va a fondo con fallo; perché Potts, con due triple di fila, permette ai suoi di chiudere il primo tempo sotto soltanto di un punto.

Con gli avversari a portata di possesso, tuttavia, la squadra di casa s’inceppa. Non ne approfitta la UEB, che nei primi 3’ post-intervallo manda la miseria di due liberini a referto.

Aspetta che ti aspetta, dunque, e Potts si rimette a produrre: 52-52. Pullazi da fuori, +3 Urania. Ma ha preso fiducia Redivo: bomba, poi arresto, controsorpasso immediato. Di nuovo lui, a innervosire l’Urania. Perdono palla, concentrazione e nervi, gli uomini di Villa.

Le Eagles che volano, sopra di nove. Ma la gara è vivissima, l’orgoglio di Milano indomito. Terza sirena, Piunti per il -4. Che, seppur a fatica, diventa -2.

A 5’ dal termine. Amato impatta, Potts mette la freccia.

Due bombe di Montano in grado di ammazzare chiunque. Gesteco inclusa? Gesteco inclusa. Non fosse perché le successive repliche dei gialloblu si schiantano, una dopo l’altra, sul ferro. —

